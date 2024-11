PMEs dominam a indústria calçadista e se reúnem em evento em São Paulo para expandir mercado

O setor calçadista é um dos que mais concentram pequenas e médias empresas no Brasil. Das 5.300 indústrias do país, 92% são de micro e pequeno porte. Somadas às de médio porte, totalizam mais de 5.000 empresas e empregam quase 140.000 pessoas, de acordo com dados do CAGED em 2023.

Em busca de novos clientes e maior participação de mercado, muitas marcas vão participar da 3ª edição da BFSHOW, principal feira de calçados do Brasil, realizada pela Abicalçados com organização da NürnbergMesse Brasil. O evento, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro, em São Paulo, reúne centenas de fabricantes e milhares de lojistas brasileiros e importadores de todo o mundo.

“A BFSHOW se consolidou como um espaço de encontro de oportunidades para as PMEs brasileiras com lojistas e vendedores de todo o mundo, ampliando a visibilidade dessas marcas e, consequentemente, suas vendas. Oferecemos as melhores condições para que elas possam não apenas mostrar seus produtos, mas também se desenvolverem e aumentarem sua presença no mercado nacional e internacional”, diz Rico Azeredo, diretor de Novos Negócios da NürnbergMesse Brasil.

A última edição da feira, realizada em maio deste ano, reuniu mais de 9.000 visitantes nacionais e internacionais. 35% dos 318 expositores se enquadravam na categoria de micro e pequenas empresas, e 49% na de médio porte. Instituições de apoio a empreendedores organizaram espaços coletivos para que esses empresários pudessem participar do evento.

O Sebrae-RS levou para a primeira edição da feira em São Paulo o Estação Moda RS, área compartilhada por 18 micro e pequenas empresas que, de alguma maneira, foram afetadas pelas enchentes que atingiram a região em maio deste ano. Durante o evento, elas fecharam negócios que ultrapassam R$ 4,4 milhões. Foram mais de 55 mil produtos comercializados para cerca de 500 compradores diferentes, segundo o Sebrae.

Para a edição de novembro, uma das iniciativas em andamento para fomentar a participação das pequenas e médias empresas vem da Prefeitura de Franca, importante polo calçadista no interior paulista. Por meio de um edital, a Secretaria de Desenvolvimento da cidade vai selecionar 15 fabricantes de calçados e acessórios da região para fazerem parte do estande coletivo do projeto Espaço Moda Franca.

“A BFSHOW é uma oportunidade única para todos os agentes do nosso setor. Para os expositores, oferece a chance de mostrar seus produtos a novos compradores, conquistando diferentes clientes e mercados. Para os lojistas, é um evento que concentra o que há de melhor e mais moderno, tudo em um único espaço e de uma única vez, poupando horas de pesquisa e negociações”, diz Letícia Sperb Masselli, gerente de Relacionamento e Negócios da Abicalçados.