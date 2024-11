Marca de produtos de limpeza argentina vem ao Brasil para fazer R$ 5 milhões e acabar com o plástico

Em tempos de COP, o principal evento verde do mundo, a pauta de sustentabilidade volta com força à agenda de empresas e investidores do mundo todo.

Entre esses novos entusiastas está Carlos Clur, empresário e investidor argentino radicado no Brasil há mais de 20 anos, que vê na sustentabilidade seu próximo grande projeto.

Conhecido no Brasil por ser responsável por eventos como a Eletrolar Show, Clur é hoje um dos responsáveis pela entrada da MultiMais no mercado brasileiro de produtos de limpeza.

Fundada em 2016 na Argentina, a MultiMais é uma marca de produtos de limpeza. O diferencial é a pegada de redução do plástico, já que ela substitui as embalagens tradicionais por sachês de alumínimo com o produto concentrado.

Além da Argentina, ela já opera em mercados como:

Estados Unidos

Chile

Uruguai

Costa Rica

Em 2023, alcançou um faturamento de 15 milhões de dólares, algo como 86 milhões de reais, na cotação atual.

Agora, a marca projeta faturar 5,5 milhões de reais no Brasil no primeiro ano de atuação, vendendo 120.000 unidades até o fim do ano e expandindo para 1 milhão de unidades no prazo de 12 meses.

"Apostei na MultiMais porque é um produto inovador e sustentável, que traz economia para o consumidor e reduz o impacto ambiental com a eliminação de embalagens plásticas", diz Clur.

Como a marca quer se posicionar no Brasil

Carlos Clur reconhece que a entrada no Brasil representa um desafio único para a MultiMais. No país, o setor de limpeza é amplamente dominado por multinacionais.

"Aqui no Brasil, esse mercado é praticamente um monopólio", afirma Clur. "Olhamos para o Brasil como um mercado muito competitivo, mas nosso diferencial, como um produto mais sustentável e eficiente, tem potencial para atrair consumidores."

Para superar a concorrência, a MultiMais aposta em estratégias digitais e parcerias com influenciadores que têm o potencial de atrair clientes de forma orgânica.

A primeira etapa será pelo digital, com produtos disponíveis nos principais marketplaces, como Mercado Livre e Magalu, enquanto a equipe da MultiMais negocia com grandes redes de atacado para começar a expansão no varejo físico em breve.

"Estamos confiantes de que um produto com menos plástico e mais economia para o consumidor terá força para encontrar seu espaço no Brasil", diz Clur, sobre a estratégia da empresa.

A MultiMais se diferencia por comercializar produtos de limpeza em sachês concentrados. Outra estratégia para chamar atenção é o preço. Segundo a empresa, um sachê rende mais do que seis garrafas de produtos diluídos, permitindo ao consumidor gastar cerca de 16,50 reais em vez de 33 reais.

O objetivo é que os consumidores não só paguem menos, mas também possam armazenar os produtos em menos espaço, reduzindo o uso de embalagens plásticas e o custo de transporte.

“A maioria dos produtos de limpeza é composta por até 90% de água. Pagamos por água e plástico nas prateleiras. Isso precisa mudar”, afirmao investidor.

Como será a expansão no Brasil e metas para o futuro

Para Clur, o foco inicial da MultiMais será São Paulo, Sudeste e Sul do Brasil, regiões onde a demanda e a infraestrutura logística facilitam o crescimento inicial da marca.

O investidor também adianta que a estratégia de marketing envolverá uma forte comunicação orgânica com influenciadores e consumidores. “Queremos fazer com que as pessoas vejam o valor do produto por meio de campanhas reais e de depoimentos dos próprios clientes”, diz Clur.

A marca projeta que, após um bom desempenho no digital e nas redes de atacado, poderá considerar a produção dos sachês diretamente no Brasil, o que ajudaria a evitar quebras de estoque e a reduzir custos de produção e transporte.

“Nossa meta é que, em até três anos, o Brasil seja um dos principais mercados da MultiMais na América Latina", afirma Clur.

Para o futuro, a MultiMais planeja alcançar 3 milhões de dólares em vendas no Brasil até 2027 e um crescimento global de 25% ao ano nos próximos cinco anos. "O propósito de reduzir o uso de plástico e oferecer um produto de alta qualidade são nossos diferenciais. É essa combinação que acreditamos que irá garantir nosso espaço no mercado brasileiro", diz Clur.