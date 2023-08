Novo comando da Whirlpool no Brasil prioriza investimentos em inovação com propósito

Com o desafio de ter um “novo olhar”, conciliando a estratégia global da Whirlpool com a realidade e os hábitos de consumo do mercado brasileiro, a empresa detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid tem um novo comando no Brasil. Gustavo Ambar assumiu o cargo de gerente-geral da companhia em junho e é o responsável pelas operações no país.

“Tenho como principal objetivo retomar a demanda. Vamos fazer isso facilitando a vida de milhares de brasileiros em casa, com foco em inovação com propósito e experiências de nossos consumidores com as nossas marcas”, explica Ambar, que está há cinco anos na Whirlpool, sendo seu último cargo o de vice-presidente de Marketing e Vendas da empresa no Brasil.

O executivo aprendeu desde cedo a importância do cuidado com os consumidores. Ainda quando muito jovem, já ajudava no negócio da família de ascendência libanesa – com lojas de aviamentos na Rua 25 de Março, na capital paulista, considerada o maior centro comercial da América Latina.

“Com a minha experiência de estar próximo ao mercado e de clientes, consigo ajudar a indústria de bens duráveis, que tem uma cadeia mais lenta e um viés maior de produção, desenvolvendo a dinâmica de trazer para a companhia as necessidades do consumidor”, destaca o executivo.

Foi com esta mentalidade que, no mês de agosto, ele levou 15 executivos das mais diversas áreas, como Marca e Estratégia, Marketing de Produto, Vendas, D2C, Serviços ao Consumidor, RH, Planejamento Estratégico e Logística, para uma semana de imersão prática na cadeia de negócios da empresa, desde a manufatura até o ponto de venda, passando pela logística, revendedores e atendimento ao cliente. O objetivo era aprender como atender os consumidores com excelência e, principalmente, entender como a liderança poderá servir melhor as equipes.

“Vivenciamos verdadeiramente a operação de forma consistente e a experiência superou as nossas expectativas. Enxergamos a conexão perfeita das atividades práticas ao propósito da empresa: melhorar continuamente a vida na casa dos brasileiros por meio de nossos produtos e serviços. Diria que foi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória profissional e pessoal”, conta Ambar, que acrescenta que deve incentivar com frequência esta prática dentro da empresa.

Inovação com propósito

É exatamente por conhecer de perto o consumidor brasileiro que Ambar vai manter a tradição da Whirlpool de investir fortemente em inovação – entre 3% e 4% de seu faturamento no Brasil é investido em novas tecnologias ou produtos. Em 2022, a companhia investiu 57% mais em tecnologia de produto, em comparação com o ano anterior, para poder levar novidades ao consumidor.

“Queremos construir categorias, ou seja, ser a primeira a achar uma solução ou diferenciar nossos produtos”, afirma o executivo. “E faremos isso inovando com propósito e agregando atributos que permitam que o consumidor gaste menos dinheiro e insumos, como água e energia, contribuindo com a sustentabilidade do planeta, além de ganhar mais tempo para curtir a vida, especialmente em casa.”

Como exemplo, o executivo reforça o lançamento recente do forno de embutir com a função “air fryer” da Brastemp. Único no mercado brasileiro, o produto permite fritar sem óleo, garantindo a crocância das fritadeiras elétricas sem perder a alta capacidade de um forno de embutir, otimizando espaço.

Ao todo, a operação brasileira lançou 43 eletrodomésticos no último ano: 21 da Brastemp (refrigeradores, lavadoras e secadoras de roupas, fogões, micro-ondas e lava-louça), 12 da Consul (refrigeradores, lavadoras, micro-ondas e purificadores de água) e dez produtos de outras marcas. Os lançamentos dos últimos 12 meses já representam cerca de 40% da receita da Whirlpool no Brasil.

Além do investimento em produtos, a companhia também ampliou seu portfólio de negócios com o aplicativo Yummly, que oferece um serviço para auxiliar na cozinha. O aplicativo traz receitas customizáveis e práticas que respeitam a identidade e as preferências gastronômicas dos usuários.

A plataforma fornece opções personalizadas, além do passo a passo para prepará-las e funcionalidades para facilitar a vida na cozinha. Entrega, inclusive, receitas com os ingredientes que o consumidor tem em casa, além de planejamento alimentar, timer para cozinha, contato com chefs e com quem entende de comida, entre outros serviços.

“O Yummly amplia nosso portfólio no ecossistema de alimentação, expandindo nossa posição no segmento que, além de proporcionar uma experiência personalizada, é mais um passo para incursões no mundo de IoT [Internet das Coisas]”, explica Ambar.

Novas demandas dos consumidores

Para continuar atendendo às expectativas do mercado e novas gerações, a Whirlpool encomendou um estudo para entender os hábitos dos consumidores em dez países, incluindo o Brasil, e descobriu que houve uma mudança de comportamento nos usuários, que tendem a valorizar produtos que causam menor impacto ambiental.

A pesquisa mostrou que 40% dos entrevistados priorizam eletrodomésticos que usam menos energia e 35% os que emitem menos carbono. Economia de dinheiro é prioridade para 32% e 26% priorizam tempo. Além disso, os consumidores também querem saber quais práticas sociais e ambientais estão contribuindo ao comprar um produto.

“Nossas prioridades são investir em produto, marca, relação com o consumidor, sempre conectado ao nosso compromisso com a agenda ESG [Ambiental, Social e Governança]”, aponta Ambar.

A Brastemp, por exemplo, tem a única lavadora do mercado que possui dois cestos independentes que permite a redução do consumo de água que seria gasto caso as roupas fossem lavadas em mais de um ciclo. A marca também lançou uma lava-louça que permite ao consumidor economizar cinco vezes mais água em relação à lavagem na pia (economia equivalente a 97 litros de água por lavagem).

Já as lavadoras de roupa da Consul possuem classificação “Classe A” do Inmetro e 100% dos produtos da linha de lavanderia Consul têm a função "reaproveitamento de água", que dispõe do reúso de água para outras tarefas da casa. Já a categoria de ar-condicionado da marca conta com tecnologia inverter, que facilita a troca de calor e chega a ser 100% mais eficiente do que um produto convencional, e gera uma economia de até 75%.

“O levantamento reforçou o que já havíamos construído ao longo de mais de 60 anos de atuação nas frentes hoje conhecidas como ESG, com as iniciativas realizadas nos três pilares, sobretudo em ações para o meio ambiente e nos nossos produtos. Desenvolvemos produtos atrelados à sustentabilidade, com economia de água e energia”, afirma Ambar.

O gerente-geral também vê potencial no crescimento de produtos como cooktops, purificadores de água, cervejeiras e lava-louças. “Esta última categoria, por exemplo, cresceu 88% na pandemia (dobrou de tamanho nos últimos dois anos e cresce aproximadamente 40% ao ano), mas ainda tem apenas 2% de penetração nos lares brasileiros”.

73 anos de Consul

Neste ano, a Consul, marca mais antiga do grupo, completa 73 anos presente nos lares brasileiros e, para celebrar, lançou o frigobar “Retrô Consul”, uma edição limitada e numerada que traz uma estética que remete ao primeiro refrigerador da marca, mas com a tecnologia do atual portfólio. A novidade é também social: o lucro do produto será revertido para projetos do Instituto Consulado da Mulher, ação social da Consul que fortalece o empreendedorismo feminino no Brasil há 21 anos e já ajudou mais de 38 mil mulheres em todo o país.

Uma “nova” Brastemp

E vem mais novidade. No começo de setembro, a Brastemp ganhará um novo posicionamento de marca que pretende manter a tradição de referência de qualidade que extrapola o eletrodoméstico, conhecida do público mais experiente, mas agora atraindo um público mais jovem. “O que posso antecipar é que a marca volta a falar com o consumidor em um novo formato, linguagem e visual. Tradicional, icônica e vanguardista nas categorias em que está presente, a Brastemp está atenta às novas tendências e demandas de consumo”, finaliza o gerente-geral.