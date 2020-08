Quem tinha o que dizer antes da pandemia ganhou influência nas redes

DIVERSIDADE: Gabi Oliveira, 570.000 seguidores no YouTube. A jornalista de Niterói, no Rio de Janeiro, já palestrou sobre desafios raciais do Brasil na Universidade Harvard e em eventos como o TEDx, além de colaborar com a ONU Brasil. No canal, Gabi Oliveira aborda desde temas delicados, como o racismo estrutural no país, até questões práticas de seu estilo de vida, como dicas de penteados e cuidados com o corpo