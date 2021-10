Petrobras divulga balanço, que deve ter forte receita com petróleo em alta

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A alta dos combustíveis e do petróleo que tem sido motivo para se falar até em privatização da Petrobras, empresa que o governo Bolsonaro não tinha na lista de empresas "à venda" deve mostrar para a companhia alguma efeito positivo.

A estatal divulga após o fechamento do mercado o balanço financeiro desse terceiro trimestre, quando o barril de petróleo registrou justamente forte valorização.

Nos últimos três meses, o barril do tipo brent teve uma média de valor de 72 dólares. No mesmo período do ano passado, a média foi 42 dólares e no segundo trimestre deste ano foi de 69 dólares. Tudo isso impacta fortemente a geração de receita e de caixa da Petrobras, que é a maior empresa do país.

No segundo trimestre deste ano, a receita foi de 110 bilhões, o EBITDA foi de 61,9 bilhões de reais e o lucro líquido foi de 40,7 bilhões de reais.

O resultado do segundo trimestre foi tão positivo que fez com que a empresa adiantasse o pagamento de dividendos a acionistas.

Como reportado nas últimas semanas, a produção de barris de petróleo neste terceiro trimestre cresceu 1,2% na comparação com o segundo trimestre deste ano, o que deve reforçar ainda mais a perspectiva de uma receita ainda maior. A produção neste trimestre atingiu 2,83 milhões de barris por dia.

Desse total, o que é produzido por poços do pré-sal já representam 71%. Há um ano, essa reprodução era 67%.

Vale

Assim como a Petrobras, a mineradora Vale é uma exportadora de commodities. Como o minério de ferro caiu de valor a partir do início deste segundo semestre, colocando fim à disparada de valor que vinha acontecendo no início do ano, o resultado deste terceiro trimestre, que também será divulgado nesta quinta-feira, deve mostrar dados menos positivos do que segundo trimestre deste ano.

Durante todo o mês de setembro, por exemplo, o minério de ferro ficou na casa do 110 dólares. No trimestre anterior, os valores chegaram a passar dos 200 dólares, principalmente porque as siderúrgicas da China têm encomendado menos minério das mineradoras brasileiras.

No segundo semestre deste ano, a Vale - que tem o maior peso entre as empresas de capital aberto no índice Ibovespa - teve uma receita de 16,6 bilhões de dólares, um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 11 bilhões de dólares e um lucro líquido de lucro líquido de 7,586 bilhões de dólares.

Esses resultados, na época, já foram acima do esperado devido à alta do minério.