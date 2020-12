Pernambucanas terá espaço Disney com produtos Marvel e Star Wars

A varejista Pernambucanas acaba de inaugurar uma área diferente em uma de suas lojas: um espaço Disney, com produtos licenciados da marca. O lançamento será no Shopping Center Leste Aricanduva, na capital paulista, e trará produtos das marcas Mickey & Amigos, Disney Princesas, Frozen, Marvel e Star Wars.

O novo espaço possui 313 metros quadrados e fica localizado no mezanino da loja da Pernambucanas. Além dos itens de vestuário para os públicos infantil e adulto, haverá também produtos de lar e eletroportáteis, livros, pelúcia, fantasias, brinquedos e itens de beleza. São mais de 30 produtos e os preços iniciam em R$9,90 como, por exemplo, os itens de beleza infantil encontrados na fila do caixa, decorado com orelhas coloridas do Mickey.

O local possui provadores e caixas específicos e terá decoração temática. A área dedicada à Disney Princesas, por exemplo, terá um cenário para tirar fotos e na área de Frozen há um display do personagem Olaf. “Este projeto traz uma importante transformação na experiência de compra de produtos Disney no mercado brasileiro”, afirma Caio Rinaldi, diretor de varejo da The Walt Disney Company Brasil.

“Estamos muito felizes em ampliarmos nossa parceria em licenciamento e poder oferecer às famílias brasileiras uma experiência de compra diferenciada tanto por trazer produtos oficiais e exclusivos de uma das marcas mais admiradas do mundo, como também por promover um espaço totalmente tematizado”, afirma Sergio Borriello, presidente da Pernambucanas.

Por enquanto esse espaço está em apenas uma loja, mas de acordo com a varejista a ideia é levar para outras unidades da rede. “Esse é um projeto que acompanharemos de perto para levar para outras lojas, assim como fizemos com o Espaço Beleza Pernambucanas”, diz Sergio Borriello, presidente da Pernambucanas.

Espaço Disney na Pernambucanas com ambiente para tirar foto

Espaço Disney na Pernambucanas com temática Star Wars

Natura, Jequiti e Multi B

A novidade faz parte do plano estratégico da Pernambucanas de trazer parcerias para suas lojas. Em julho do ano passado, a varejista passou a vender produtos da Avon, que faz parte da Natura — 45 unidades da Pernambucanas ganharam espaços exclusivos Avon no qual serão vendidos cerca de 400 itens, entre perfumes, produtos para a pele e maquiagem.

Já em dezembro, a Pernambucanas trouxe a marca Jequiti para dentro três lojas físicas. A parceria também contempla que a Pernambucanas seja um ponto de venda do Carnê do Baú da Felicidade Jequiti, com o recebimento de parcela, o depósito de cupons e o resgate em produtos da Jequiti. As duas marcas foram escolhidas por terem um público alvo semelhante ao que já compra na Pernambucanas.

Neste ano, a presença da Jequiti Cosméticos foi ampliada para diversas lojas da Pernambucanas e agora já são 221 lojas com a marca. Outra parceria é com a Multi B e suas marcas Vult, Eudora (Siàge) e a importada Australian Gold. Até o momento, 45 lojas contam com os produtos da Multi B.

“A novidade faz parte de nosso plano estratégico e é resultado do trabalho contínuo do Laboratório Comercial da Pernambucanas, que tem como foco identificar as necessidades dos consumidores e incrementar nossos produtos e serviços em nossas lojas e canais digitais”, diz Borriello.

Criada há 112 anos, a Pernambucanas está presente em cerca de 300 cidades, em dez estados e no Distrito Federal, com mais de 400 lojas e cerca de 13.000 colaboradores. Além do varejo, a companhia tem a sua fintech, a Pefisa, braço financeiro do grupo, responsável pelo desenvolvimento e gestão dos produtos como a Conta Digital Pernambucanas, PIX, Carteira Digital, cartões, empréstimo pessoal e seguros.