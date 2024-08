Paris 2024: conheça a empresa que cronometrou cada lance dos Jogos Olímpicos

Pela 31ª vez desde 1932, a OMEGA, uma empresa do Swatch Group, o maior fabricante e distribuidor de relógios e joias do mundo, desempenhou o papel de Cronometrista Oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Foi da empresa a responsabilidade de fornecer os contadores de tempo em 32 modalidades – função que se estende também aos Jogos Paralímpicos, que começam em 28 de agosto.



A marca suíça acumula mais de 90 anos de experiência em seu papel de cronometragem e chegou a Paris com a tecnologia mais avançada de todos os tempos.

Em linhas gerais, a marca não apenas mede os resultados que separam o ouro, a prata e o bronze, como também desencadeia uma onda de dados detalhados que mostram exatamente como cada evento é vencido ou perdido.

Exemplo disso foi a dramática disputa na final dos 100 metros livres nos Jogos de Paris, onde o americano Noah Lyles conquistou a medalha de ouro com o tempo de 9s784 –uma vantagem de apenas 5 milésimos sobre o jamaicano Kishane Thompson, que completou a prova em 9s789 e terminou com a prata.

Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris: a OMEGA é responsável pelos contadores de tempo usados em 32 modalidades de esportes (GettyImages/Divulgação)

Como se marca o tempo nos Jogos Olímpicos?

Para essa e outras medições, são utilizados Cronógrafos Quantum movidos a quartzo, introduzidos pela primeira vez em 2012 e capazes de dividir o tempo em milionésimos de segundo.



Desde 2018, a OMEGA também usa sistemas de sensores de movimento e posicionamento, onde o desempenho de cada atleta pode ser medido do início ao fim – revelando exatamente como cada evento é vencido ou perdido.

Desempenho dos atletas: um sistema de câmeras rastreia os mergulhadores do início do salto à entrada na água. Nesse momento, uma combinação de IA e algoritmos matemáticos reproduz uma visão 3D do mergulho com o cálculo das métricas (Omega/Divulgação)

Confira, a seguir, os equipamentos usados para garantir a precisão na cronometragem dos Jogos Olímpicos:

Pistola de Partida Eletrônica

O problema com as pistolas tradicionais é que os atletas nas raias mais distantes ouvem o disparo uma fração de segundo mais tarde do que os das raias mais próximas. Hoje, a pistola eletrônica está conectada a alto-falantes posicionados atrás de cada corredor. Quando o gatilho é pressionado, um flash de luz é emitido, um pulso de partida é enviado para o dispositivo de cronometragem e, o mais importante, um som é reproduzido atrás de cada atleta, proporcionando a todos um início igual.

Blocos de Partida no Atletismo

Além de terem alto-falantes integrados, os blocos de partida no atletismo possuem sensores embutidos que medem a força do atleta contra o apoio para os pés 4.000 vezes por segundo. O sistema de detecção envia instantaneamente as medições de força para um computador no local, permitindo que o juiz de partida visualize qualquer falsa largada.

Cronógrafo Quantum

Versão moderna de um cronógrafo, tem uma resolução aprimorada de 1 milionésimo de segundo. Impulsionado por um componente microcristalino embutido, a resolução é 100 vezes maior do que os dispositivos anteriores e, com uma variação máxima de apenas 1 segundo a cada 10 milhões de segundos, é cinco vezes mais preciso.

Tecnologia de Fotocélula

Em vez da tradicional fita nas linhas de chegada das corridas, a tecnologia de fotocélula emite feixes de luz. Assim que o atleta vencedor cruza esses feixes, seu tempo de vitória é instantaneamente registrado.

Placas de Toque

No final de uma prova de natação, as famosas placas de toque posicionadas em ambos os lados da piscina permitem que os nadadores “parem o relógio” ao exercer uma pressão de entre 1,5 e 2,5 kg. É a maneira mais precisa de medir o tempo neste esporte.

Show de Luzes na Natação

São luzes montadas nos blocos de partida no final da piscina. Quando uma prova termina, um único ponto grande indica ao atleta que ele ficou em primeiro lugar, dois pontos médios mostram quem ficou em segundo, e três pontos menores de luz confirmam o terceiro colocado.

Placar de Alta Resolução

Exibem não apenas texto e informações ao vivo, mas também animações, fotos dos atletas e imagens visuais. Usando efeitos modernos, os nomes dos vencedores e os resultados são exibidos de forma destacada para cada evento.

Sensores de Movimento e Sistemas de Posicionamento

Captura informações ao vivo durante os eventos, desde velocidades e posições até aceleração e trajetória, incluindo o número de braçadas que um nadador dá.

Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, a distância entre o atleta e a barra foi medida automaticamente. Esta é a maneira mais precisa já usada para ver quanto espaço restou durante um salto bem-sucedido. (Omega/Divulgação)

Além desses equipamentos, existem novas tecnologias que estão sendo usadas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. São elas:

Scan 'O' Vision ULTIMATE

É a próxima geração da tecnologia fotofinish, com a maior resolução de qualquer câmera de fotofinish disponível no mercado, capaz de capturar até 40 mil imagens digitais por segundo na linha de chegada das corridas. É a primeira vez que o Scan 'O' Vision ULTIMATE será visto nos Jogos Olímpicos.

Tecnologia de Visão Computacional

Rastreia atletas e outros objetos durante os eventos para fornecer conjuntos de métricas, utilizando uma combinação de sistemas de câmeras únicas ou múltiplas, cada uma alimentando modelos de inteligência artificial especificamente treinados para cada esporte. As informações coletadas permitem uma análise esportiva aprofundada e não requerem mais etiquetas físicas anexadas aos atletas ou sensores em seus uniformes.

Os atletas não precisaram mais usar sensores em seus uniformes. Em vez disso, todos os dados da OMEGA foram capturados por câmeras de alta definição instaladas ao redor do campo de jogo.

Os atletas não precisaram mais usar sensores em seus uniformes. Em vez disso, todos os dados da OMEGA foram capturados por câmeras de alta definição instaladas ao redor do campo de jogo. (Omega/Divulgação)

Além da presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 como Cronometrista Oficial, a OMEGA lança em paralelo ao evento um relógio exclusivo que celebra o espírito olímpico e a longa história da marca nos Jogos.

O modelo Ouro Bronze OMEGA Paris 2024, que custa R$ 68,5 mil, incorpora os materiais lendários dos esportes olímpicos em um design colecionável. O relógio tem caixa de 39mm feita em ouro bronze, um mostrador radiante feito de prata Ag 925 e ponteiros em Ouro Sedna™ 18K, com um revestimento especial em PVD ouro bronze.



A pulseira de couro marrom tem uma fivela em ouro bronze jateado com um logotipo vintage polido da OMEGA em relevo positivo. O mesmo logotipo vintage também pode ser encontrado gravado na coroa do relógio. O modelo pode ser encontrado na Boutique OMEGA do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Relógio Ouro Bronze da OMEGA em comemoração aos Jogos Olímpicos Paris 2024: modelo chega ao mercado por R$ 68,5 mil (Omega/Divulgação)

A empresa estendeu sua parceria global com o Comitê Olímpico Internacional (COI) até 2032. Assim, a OMEGA seguirá parceira do evento de inverno em 2026 (Milão - Cortina, Itália), dos Jogos Olímpicos em 2028 (Los Angeles, EUA) e em 2032 (Brisbane, Austrália).