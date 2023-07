Pagamentos sem fronteiras: a nova marca da Unlimit

Disposta a expandir globalmente, uma determinada empresa de serviços online com sede no Brasil encontra clientes no México. Acontece que eles querem pagar pelo serviço utilizando o Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), muito comum no país. Já um possível novo consumidor na Colômbia prefere utilizar o Pagos Seguros en Línea (PSE), um sistema que interliga bancos locais e permite realizar transações em tempo real.

Outros países, na América do Norte, na África, na Ásia e na Europa, também utilizam meios de pagamentos próprios. Como esta companhia pode alcançar diferentes mercados, atendendo as especificidades de cada um deles?

Em 2009, a Unlimint surgiu para oferecer a resposta. Hoje, é uma empresa líder global em serviços de pagamentos, com 16 escritórios em cinco continentes.

A partir de 2023, a empresa reformulou a marca e unificou produtos. Agora, ela se chama Unlimit. E vem ampliando suas ações para garantir que qualquer empresa, instalada em qualquer ponto do planeta, possa operar tanto localmente quanto globalmente.

A Unlimit oferece todo tipo de solução financeira – desde adquirência, pagamentos cross border, banking as a service, até uma plataforma de conversão de moeda fiat para criptomoeda com foco em desenvolvedores para Web3.

“A nova marca reforça nossa missão de eliminar fronteiras financeiras para que as empresas possam operar no Brasil e no mundo com facilidade, ultrapassando limitações, sejam geográficas, sejam operacionais”, explica Lucio Vargas, head da Unlimit no Brasil.

Acesso global a meios de pagamentos

A proposta da companhia se resume ao seu novo slogan – Pagamentos sem fronteiras –, e à quantidade de meios de pagamentos alternativos que ela é capaz de operar: mais de 1.000, além de todas as principais bandeiras de cartão. Sem limites geográficos e sem limites por transação. No novo site da companhia, aliás, é possível acessar a lista de opções disponibilizadas pela empresa, por continente.

A Unlimit conta com uma das maiores infraestruturas de pagamento desenvolvidas internamente no mundo. Com uma única API, permite conectar um vasto portfólio de serviços financeiros – tudo com uma solução antifraude embutida. O onboarding do cliente é rápido e o preço, competitivo. A linha de produtos da empresa também passa a contar com a nova marca. “A plataforma BaaS da empresa passa a se chamar Unlimit BaaS. Já a GateFi, solução de conversão de moeda fiduciária para criptomoeda com foco em Web3, se torna Unlimit Crypto”, diz Vargas.

Foco no Brasi

O head da companhia afirma que o mercado nacional é estratégico para a Unlimit. “O Brasil é o principal centro financeiro da América Latina, com um cenário único de pagamentos e comércio eletrônico.”

De fato, o país é uma potência digital em pagamentos. Somente em 2022, o comércio eletrônico brasileiro registrou vendas de R$ 262,7 bilhões, segundo dados da NielsenIQ|Ebit. “A Unlimit está pronta para apoiar desde operações de e-commerce já bem posicionadas que querem aumentar ainda mais sua fonte de receita, bem como aqueles que ainda querem desenvolver mais sua operação no Brasil”, diz Vargas.

Ele lembra que, mais do que oferecer meios de pagamentos com as principais bandeiras de cartão, Pix ou boleto, a Unlimit garante uma transação segura e com análise inteligente de dados, por meio de um dashboard que permite acompanhar todas as operações em tempo real.

Desta forma, os empreendedores passam não apenas a conectar novos mercados como também a buscar as melhores decisões de negócios a partir de informações.

“Além de estarmos conectados com milhares de meios de pagamentos, temos experiência em diversos mercados e entendemos as especificidades de cada região”, afirma o head. “Por isso, encontrar um parceiro que ofereça o portfólio de pagamentos correto para a região e que entenda o cenário de pagamentos local é essencial para uma expansão bem-sucedida.”