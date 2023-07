Conheça os finalistas do YouTube Works Awards 2023, que premia campanhas publicitárias de impacto

Faltam poucas semanas para o anúncio dos vencedores do YouTube Works Awards, que celebra a criatividade e a eficiência das campanhas publicitárias mais inovadoras veiculadas na maior plataforma de vídeos do mundo. Eles serão revelados no dia 29 de agosto no próximo Brandcast, evento promovido pelo YouTube Brasil para conectar marcas, criadores de conteúdo e novas tendências do segmento.

Em parceria com a Kantar, a premiação é dividida em cinco categorias distintas. Best Work With Creators destaca como as marcas utilizaram a essência dos criadores de conteúdo para contar histórias ou como colaboraram com eles para alcançar os objetivos da campanha. Business Impact reconhece a iniciativa que melhor utilizou o YouTube e suas ferramentas para construir a marca ou impulsionar as vendas.

Já Social Impact celebra campanhas que defendem a diversidade, a inclusão e o meio ambiente, enquanto The Unskippable foca em anúncios criativos, envolventes e inovadores que foram capazes de surpreender e prender a atenção da audiência até o fim. A categoria Meeting the Moment destaca marcas que souberam fazer uso de novas tendências da cultura pop para estabelecer conexões autênticas com o público e fortalecer sua presença na plataforma.

E ainda há o prêmio Grand Play, que exalta o case que mais se sobressaiu em matéria de impacto notável, narrativa cativante e eficiência incontestável. Trata-se de uma categoria na qual nenhuma agência de publicidade ou equipe de marketing pôde se inscrever – cabe ao júri definir quem merece a cobiçada distinção e todas as campanhas finalistas estão no páreo.

E quais chegaram à etapa final? “O Sonho do Hexa está mais Vivo do que nunca”, da Vivo; “Vem com Vivo Fibra”, da mesma operadora; e “A-BIS-tinência”, da Mondelez, disputam a estatueta de Business Impact. Na categoria Meeting the Moment, os finalistas são: “A volta da Camisa Amarela”, da Brahma (Ambev); “Campeões da Rua Catar”, da PepsiCo; e “O Sonho do Hexa está mais Vivo do que nunca”, da Vivo.

“Reality Bar Aberto - Terceira Temporada”, da Pernod Ricard Brasil; “A-BIS-tinência”, da Mondelez; e “Match o Papo”, do Tinder, estão no páreo pelo troféu de The Unskippable. Em Social Impact, a disputa está entre “Files of Freedom”, do Mercado Livre; “Modo Silencioso”, da TIM; e “A Linguagem da Acessibilidade”, do Banco do Brasil. As campanhas finalistas de Best Work with Creators? “Jeep Compass 4xe - Como um Carro Híbrido Funciona?”, da Jeep; “O Sonho do Hexa está mais Vivo do que nunca”, da Vivo; e “Files of Freedom”, do Mercado Livre.

“A cultura acontece na plataforma e o que acontece no YouTube impulsiona a cultura no mundo real”, diz Camila Bertoli, Head of Agencies Business do Google Brasil. “Todos os finalistas, de alguma forma, perceberam isso e usaram o YouTube como radar cultural para o desenvolvimento dos ‘assets’, conectando muito bem os insights de audiências com os insights criativos. Esse entendimento traz também maior conexão e engajamento, potencializa a efetividade criativa e, consequentemente, entrega resultados melhores para os clientes”.

Bertoli destaca que as campanhas finalistas usaram o YouTube de maneiras inteligentes, explorando toda a potencialidade de formatos da plataforma para alavancar resultados. Ele lembra que há mais de um ano foi lançada uma metodologia para o mercado chamada The YouTube Way, que auxilia as agências e os clientes a entender como construir uma campanha pensada para a plataforma. “A maior parte dos finalistas fez uso dessa lógica e, por isso, tiveram resultados tão positivos”, registra a Head of Agencies Business.

Na última edição do YouTube Works Awards, a campanha #DeixaFluir foi a grande vencedora do prêmio Grand Play, além de vitoriosa nas categorias Business Impact e Social Impact. Idealizada pela agência Wunderman Thompson em parceria com J3, Spark, Fleischmann e o coletivo RPretas, a campanha uniu as marcas Livre e Carefree da Johnson & Johnson para abordar, de forma direta e sem rodeios, a questão da dignidade menstrual.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Ipsos, a geração Z no Brasil diz que o YouTube é o lugar número 1 para se aprofundar a respeito de um tema. “É uma plataforma de consumo muito intencional. As pessoas recorrem a ela para se entreterem, pesquisarem, adquirirem conhecimento sobre determinado tema ou apenas buscarem pertencimento em uma comunidade com a qual se identificam”, observa Bertoli. “Entender a natureza do YouTube permite às marcas se conectarem com seus públicos de forma envolvente, autêntica e alinhada às intenções de consumo de cada um”.

O segredo para uma campanha bem-sucedida? “Entender o momento do consumidor, estar alinhado ao pulso cultural do que importa para o seu ‘target’ na plataforma e estabelecer uma orquestração efetiva de mídia com ‘assets’ criativos pensados sob a lógica do YouTube Way”, opina Bertoli. “Eis a receita perfeita de uma campanha bem-sucedida no YouTube”. E pode render até prêmios no YouTube Works Awards.