Os 5 carros populares que mais se destacaram em 2020 — e o líder do ano

Em 2020, os modelos de entrada, também conhecidos como “carros populares”, ajudaram as montadoras a ganhar volumes para enfrentar a pandemia. Neste cenário, velhos conhecidos do público se destacaram, principalmente o Volkswagen Gol, que deve encerrar o ano na liderança da categoria.

O compacto foi líder do mercado brasileiro por 27 anos consecutivos, mas vem perdendo espaço para modelos como o Onix, da Chevrolet, e o HB20, da Hyundai.

Em 2020, o Gol figura como o carro mais vendido da categoria de modelos de entrada, com 63.171 unidades emplacadas até novembro, de acordo com dados da Fenabrave.

Embora a disputa tenha ficado bastante acirrada entre as marcas neste ano, causando uma nova configuração no mercado brasileiro, o ranking da categoria se manteve praticamente estável neste ano.

Na vice-liderança até novembro está o Renault Kwid, com 43.472 unidades. Fiat Mobi figura na terceira posição do ranking de mais vendidos, com 41.094 unidades.

Já o veterano Fiat Uno vem em quarto lugar, com 19.732 unidades emplacadas até novembro. O modelo deve encerrar 2020 neste posto.

O Toyota Etios também teve um bom desempenho neste ano, com 8.365 emplacamentos, segundo a Fenabrave.

Apesar dos grandes volumes de vendas desses modelos, a categoria perde espaço — ainda que de forma paulatina — para os SUVs, que cada vez mais crescem no mercado brasileiro.