Oracle NetSuite lança solução para melhorar a gestão financeira das empresas no Brasil

Há mais de 20 anos a Oracle NetSuite – plataforma de ERP mais implantada no mundo – ajuda empresas a crescer, escalar, e se adaptar às mudanças. Não à toa, mais de 32 mil clientes, em 217 países usam o serviço, que integra ERP, CRM e Analytics.

O alcance da NetSuite é proporcional ao desafio da empresa de olhar para as necessidades de cada mercado que atende. No caso do Brasil, por exemplo, uma das coisas que chamam a atenção e trazem desespero para as empresas é a complexidade tributária. Para ter uma ideia, segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, por aqui são editadas, em média, 37 normas tributárias por dia.

Alcance global, solução local

A NetSuite acaba de anunciar a chegada da SuiteSuccess ao Brasil, uma solução que ajuda a organização a conseguir um retorno de investimento mais rápido, aumentar sua eficiência e flexibilidade, e obter sucesso acelerado. Permite às empresas consolidar informação financeira em tempo real, melhorar a eficiência operacional, e estarem alinhada com as leis fiscais locais além de simplificar o reconhecimento de receitas.

A novidade, que foi lançada no dia 10 de novembro no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, reuniu alguns dos principais executivos da NetSuite, como Evan Goldberg, fundador e vice-presidente executivo, e Gustavo Moussalli, vice-presidente da companhia para a América Latina.

Juntos, eles discutiram os desafios que as empresas estão enfrentando e apresentaram os produtos nativamente pensados para tornar as empresas brasileiras mais produtivas, eficientes e lucrativas. “A NetSuite está empenhada em ajudar as organizações no Brasil a se adaptarem e prosperarem, especialmente em períodos de incerteza”, disse Gustavo Moussalli. “Ao consolidar todos os dados operacionais e financeiros, as organizações obtêm acesso a insights em tempo real e podem tomar decisões mais informadas para administrar melhor seus negócios.”



Quem usa NetSuite no Brasil?

Há mais de 20 anos no mercado, a Oracle NetSuite é usada por negócios como Gerando Falcões, uma organização sem fins lucrativos que utiliza a plataforma para apoiar sua missão de transformar a vida de brasileiros que vivem na pobreza por meio da educação, inclusão econômica e soluções de cidadania.

“O Gerando Falcões começou há dez anos em escolas carentes da periferia de São Paulo e trabalhou em estreita colaboração com as lideranças locais, fortalecendo uma rede que oferece aos brasileiros acesso à educação profissional, a programas esportivos e a melhorias habitacionais de alta tecnologia", disse Julia Machado, CFO do Gerando Falcões. “Usamos o NetSuite para todas as compras de material, suprimentos, serviços e ordens de compra e pagamentos de fornecedores, bem como toda a nossa gestão financeira, o que ajuda a garantir que tenhamos uma visão única e precisa dos registros de investimento para compartilhar com investidores e parceiros.”

Outro exemplo é a Sensedia, fornecedora de soluções de gerenciamento de API, que usa o NetSuite para dar suporte à sua expansão global. A empresa conseguiu aproveitar um único sistema de negócios em nuvem para atender à conformidade com as leis internacionais à medida que expande suas operações.

“A Sensedia teve uma forte demanda e expandiu as operações na Europa, América do Norte e América do Sul nos últimos anos”, disse Eddie Santos, gerente de TI da Sensedia. “Esse crescimento traz uma série de desafios, incluindo reestruturação e gestão global. Com o NetSuite, temos a visão, o controle e os recursos de que precisamos para gerenciar com eficiência nossas operações globais em expansão. Além disso, o NetSuite nos ajuda a tomar decisões estratégicas no melhor interesse dos negócios e geografias que atendemos.”