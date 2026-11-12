A Cedro Participações prevê investir R$ 7,1 bilhões em dois projetos para ampliar sua atuação no mercado de minério de ferro. Em Mariana (MG), a companhia pretende quadruplicar a capacidade de beneficiamento da mina. Em Itaguaí (RJ), planeja construir um terminal próprio para armazenar e embarcar o minério.

As iniciativas fazem parte do plano de alcançar uma produção anual de 20 milhões de toneladas até 2032, segundo Fabiano de Carvalho Filho, vice-presidente Comercial, de Estratégia e Projetos da companhia.

Os projetos avançam em um momento de crescimento das exportações brasileiras. No primeiro semestre de 2026, o país embarcou 189,4 milhões de toneladas de minério de ferro, 2,4% a mais que no mesmo período de 2025. A receita cresceu 5,2%, para US$ 13,43 bilhões, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Mariana pode quadruplicar o beneficiamento

Com investimento estimado em R$ 3,5 bilhões, a expansão da mina em Mariana deve elevar a capacidade de beneficiamento de cerca de 2,5 milhões para até 10 milhões de toneladas de minério bruto por ano. A unidade poderá produzir até 5,5 milhões de toneladas anuais de pellet feed, concentrado fino usado na fabricação de pelotas para a siderurgia.

As licenças aprovadas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) autorizam a implantação e a operação do projeto, que será executado por etapas.

Expansão em Mariana: Cedro investirá R$ 3,5 bilhões para ampliar a capacidade de beneficiamento de minério bruto para até 10 milhões de toneladas por ano. (Cedro Participações/Divulgação)

Segundo Carvalho Filho, o próximo passo é avançar com as obras estruturais. A estimativa da companhia é que a operação tenha vida útil de até 20 anos, com possibilidade de extensão.

O investimento será destinado à ampliação e à modernização das estruturas de beneficiamento. Durante a operação, a empresa estima gerar mais de mil empregos diretos e indiretos.

“Esse volume de contratações movimenta fortemente a economia da região, beneficiando não apenas a cadeia de fornecedores da mineração, mas também setores como construção civil, hotelaria, alimentação, comércio local e serviços de logística”, afirma o executivo.

Terminal conectará mina e porto

Em fevereiro de 2025, a Cedro assinou o contrato de concessão da área ITG-02, no Porto de Itaguaí. Com a Licença Ambiental Integrada (LAI), a companhia está autorizada a iniciar a implantação do Porto do Meio, terminal de armazenagem e embarque de minério de ferro.

Orçado em R$ 3,6 bilhões, o terminal poderá movimentar inicialmente 15 milhões de toneladas por ano e terá conexão com a malha ferroviária da MRS Logística. O projeto inclui dragagem, obras civis e equipamentos para descarregar vagões, movimentar o minério no pátio e carregar navios.

“Agora, as próximas etapas englobam a mobilização dos canteiros de obras, a contratação de fornecedores estruturais e a integração do planejamento portuário com a concessionária ferroviária para viabilizar os acessos”, diz Marcus Santarém, diretor de Portos da Cedro.

A companhia planeja executar as obras do terminal em paralelo à expansão de Mariana. Com a conexão ferroviária, pretende transportar o minério de Minas Gerais até Itaguaí e, de lá, armazená-lo e embarcá-lo para clientes no exterior.

O Porto do Meio também poderá receber cargas de outras mineradoras. Em uma expansão futura, a capacidade de movimentação poderá chegar a 24 milhões de toneladas por ano.

Em 2025, o sistema aquaviário brasileiro movimentou 425,8 milhões de toneladas de minério de ferro. Desse total, 406,2 milhões foram embarcadas em navegação de longo curso, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O investimento no Porto do Meio inclui dragagem, obras civis e equipamentos para descarregar os vagões, movimentar o minério no pátio e carregá-lo nos navios. “As próximas etapas envolvem a instalação dos canteiros de obras, a contratação de fornecedores e o planejamento dos acessos ferroviários em conjunto com a MRS Logística”, diz Marcus Santarém, diretor de Portos da Cedro.

Segundo Santarém, as obras do terminal devem ocorrer em paralelo à expansão da mina de Mariana. Com a conexão ferroviária, a companhia pretende transportar o minério de Minas Gerais até Itaguaí, onde será armazenado e embarcado para clientes no exterior. O Porto do Meio também poderá receber cargas de outras mineradoras e, em uma futura expansão, alcançar capacidade para movimentar até 24 milhões de toneladas por ano.