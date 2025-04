Trump afirma ter avançado em negociações com Japão sobre tarifas: 'Progresso importante'

Donald Trump comemorou nesta quarta-feira, 16, um “progresso importante” com uma delegação do Japão que viajou a Washington para negociar sobre tarifas em meio à guerra comercial iniciada pelo presidente americano.

"É uma grande honra ter me reunido com a delegação japonesa sobre comércio. Progresso importante!", anunciou o republicano em sua rede Truth Social.

Aliado geopolítico dos EUA, o Japão teve seus produtos taxados em 24% por Trump em sua tabela de "tarifas recíprocas", suspensas por 90 dias. Atualmente, os produtos do país estão sujeitos à tarifa comum que os EUA aplicaram a todos os produtos estrangeiros.

Na ocasião, o governo japonês afirmou que as tarifas anunciadas por Trump são "extremamente lamentáveis", mas iniciou negociações com a maior economia do mundo.