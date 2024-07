Pronta para o que der e vier

Quando foi obrigada a fechas as portas de três lojas de produtos de beleza na pandemia, a mineira Amanda Metzker, de 41 anos, investiu no e-commerce e nas redes sociais para girar o estoque parado. Em lives diárias no Instagram, a empresária apresentava tutoriais de automaquiagem e motivava seguidoras a não perderem a esperança.

“Bora maquiar, porque essa fase vai passar! Vamos ficar prontas para o que der e vier!” Batizada de #movimentomaquiadaepronta, a ação foi o pontapé inicial para a Makeup Pro, multimarca de itens e serviços de beleza fundada por Metzker no meio da quarentena. Hoje, a empresa já fatura 1 milhão de reais ao mês.

O nome tem muito a ver com os desafios enfrentados pela empreendedora (e suas clientes) na pandemia. “O ‘Pro’ veio da ideia de estar pronta para os desafios, com maquiagem feita em casa, mas com qualidade profissional”, diz Metzker. Atualmente, ela tem duas lojas em Minas Gerais, uma no Ceará e outra no Rio Grande do Norte. “Em três anos quero ter 200 franquias e lançar minha própria linha de skincare”, planeja. O primeiro passo já foi dado: uma coleção de pincéis com assinatura Makeup Pro.

As metas ambiciosas de Metzker são típicas de empreendedores calejados em pensar soluções rápidas diante de condições adversas. “Quem se assusta nos primeiros obstáculos não consegue alçar grandes voos”, diz ela. “Ser empreendedor é ter o corpo quente para o trabalho duro e a mente fria para pensar com clareza nos momentos mais difíceis.”

Filha de um empresário do ramo de calçados, Metzker trabalhou desde cedo nas quatro lojas da família em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Após a morte do pai, os negócios da família encerraram as atividades. Na época, aos 23 anos, no meio da faculdade de farmácia, ela precisou caminhar com as próprias pernas. “Meu marido vendeu uma moto, e compramos a farmácia de uma prima em 24 parcelas”, lembra.

Metzker logo viu os produtos de beleza, e não os remédios, como o ponto forte do negócio. Foi a junção do útil ao agradável: ela é apaixonada por cosméticos desde a infância — aos 9 anos já usava batom vermelho e corretivo.

Na farmácia, via linhas para cabelos, skincare e outros sumirem rapidamente das prateleiras. Por isso, investiu em cursos de cosmetologia e maquiagem em São Paulo. O passo seguinte foi abrir uma unidade franqueada da Contém 1G, então uma das principais marcas de beleza do país.

Em pouco tempo, a empresária se destacou entre as franquias da rede, com uma loja direcionada às consumidoras finais e outras duas às revendedoras, onde também oferecia cursos de automaquiagem e técnicas de venda. Com isso, tornou-se uma referência entre outros franqueados. Em 2018, a Contém 1G quebrou — a marca voltou ao mercado em 2023, depois de adquirida pelo grupo Sallve. “Fiquei cheia de dívidas, com nome sujo, e o único bem que tinha era minha casa, que tive de vender”, recorda Metzker. “Fui morar num lugar menor, troquei a escola dos meus dois filhos por outra com a mensalidade mais barata.”

Solução coletiva

Em meio à crise, Metzker liderou um grupo de compras com 60 franqueados da Contém 1G e foi em busca de outras marcas de beleza para negociar bons descontos na compra de produtos. “Todos nos tornamos multimarcas e foi o que nos salvou naquele primeiro momento”, lembra a empresária. Suas lojas passaram a vender marcas como Payot, Catharine Hill e Bruna Tavares.

Quando começou a se reerguer, com dívidas quitadas e lucros, veio a pandemia. Como milhares de empresários, Metzker fechou as portas e direcionou seu olhar para o digital. “Na época, eu costumava publicar alguns stories, mas ali botei a cara de vez no Instagram”, diz ela. “Virei influenciadora de beleza e ganhei seguidoras com as minhas lives ensinando automaquiagem, fazendo divulgação pesada das promoções que criava para desovar estoque.”

O e-commerce manteve os negócios de pé na pandemia. Quando o lockdown terminou de vez, em 2022, Metzker reabriu sua loja, dessa vez na cidade mineira de Ipatinga, já com o nome Makeup Pro. Além dos produtos, o espaço oferecia um cardápio de serviços de beleza. O sucesso da loja chamou a atenção do empresário mineiro Anderson Franco, dono da rede de academias Allp Fit. Hoje, Franco é sócio-investidor da Makeup Pro. “Em minhas quatro lojas, tenho 60 funcionários e um time 100% feminino”, diz Metzker.

O plano da empresária é compartilhar com as futuras franqueadas de sua marca tudo o que aprendeu. Uma atenção especial será dada à gestão de estoque. “Tudo o que a matriz lança elas compram, e depois veem encalhar os produtos”, diz. “O que paga conta é fluxo de caixa.” Metzker promete fazer diferente. “Quero pegar na mão das minhas franqueadas e orientá-las para que prosperem junto comigo e, acima de tudo, para que seja um propósito.”