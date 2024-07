Pelo menos um sábado por mês, na Avenida Nordestina, no extremo leste da capital paulista, os moradores de São Miguel estão acostumados a ver um burburinho em uma esquina. Tem barraquinha de comida, algodão-doce, animação de palhaço. Tudo isso para chamar a atenção para a feira de doação de animais e para o serviço de triagem de saúde gratuito que a clínica veterinária mineira Pet de TODOS oferece.

Com quatro unidades, duas na capital paulista e duas em Belo Horizonte, a empresa já realiza 2.000 exames, 3.000 consultas e 5.000 banhos por mês. Fundada em 2022, a Pet de TODOS é a criação do mineiro Cássio Guieiro para conquistar uma parcela de um mercado inegavelmente promissor. O setor é dono de receitas próximas a 70 bilhões de reais e de um crescimento de dois dígitos nos últimos anos, segundo o Instituto Pet Brasil.

Há quem diga que Guieiro pode ter chegado atrasado para essa festa, haja vista que pets estão na moda faz tempo. “Mas eu cheguei para resolver um problema”, diz. De acordo com uma pesquisa americana, 94% dos donos de animais de estimação consideram a saúde do seu bichinho primordial. Porém, apenas 44% vão ao veterinário com frequência. “O mesmo acontece no Brasil: as pessoas não têm dinheiro para pagar pela saúde de seus cães e gatos”, diz Guieiro.

O empreendedor costurou um negócio com base numa assinatura mensal de 29,90 reais. O valor custeia integralmente consultas com clínico geral e oferece exames 30% abaixo do mercado, além de cirurgias 20% mais baratas — e parceladas em até 18 vezes. O plano também dá desconto na compra de rações, brinquedos, vacinas, remédios e banhos, cujos preços variam entre 19,90 e 49,90 reais.

Com preços tão competitivos, há um dilema para o qual todos querem uma resposta. Como a empresa fecha as contas? Aos 63 anos, Guieiro é exemplo vivo de que nunca é tarde para empreender. “A todo momento estamos renegociando custos e diminuindo despesas”, diz ele.

O preço abaixo da média deriva justamente do poder de escala que utiliza para negociar com seus fornecedores. Com mais de 12.000 associados ao plano mensal da Pet de TODOS, as clínicas têm atendimento e condições prioritárias com os parceiros que realizam exames ou procedimentos específicos.

Para manter as despesas constantes e não levar sustos, as unidades são donas da maioria dos equipamentos utilizados e contam com sala de cirurgia e quarto para internação. A localização também ajuda. A Pet de TODOS está em bairros tradicionais das classes C e D.

“Outros insumos, como luvas, algodão e soro, parecem detalhes, mas pesam no orçamento igualmente”, diz Guieiro. “Por isso estamos sempre pechinchando.”

Guieiro gosta de dizer que seu modelo de negócios é o exato oposto dos planos de saúde: “Na minha empresa, quanto mais pessoas utilizarem meu serviço, mais poder de compra eu tenho com meus fornecedores.

Nas companhias de saúde tradicionais, o objetivo é que o segurado use menos o seu plano”. Guieiro é um entusiasta da lógica que criou e diz com frequência que ela sintetiza a filosofia que carrega como empreendedor. “Se for para competir com os grandes, tem de oferecer algo diferente ou melhor”, diz.

A partir de agora, a expansão da Pet de TODOS só acontecerá por meio de franquias. As próximas devem ser inauguradas em Sorocaba, no interior paulista, Diamantina, no norte de Minas Gerais, e em Alagoinhas, na Bahia.

A rede deve terminar o ano com receitas próximas de 21 milhões de reais e com 30 franquias abertas. “Estamos com 120 pedidos de franquias em análise”, diz o empreendedor. Em 2025, a Pet de TODOS deve contar com uma rede de 100 lojas em funcionamento e pretende alcançar um faturamento próximo a 1 bilhão de reais.

Guieiro começou a trabalhar aos 13 anos como office boy na empresa do pai, uma rede de supermercados em Diamantina. Aos poucos, juntou dinheiro e abriu uma franquia, em 2003, da empresa Cartão de TODOS, a precursora da Pet de TODOS.

O modelo de negócios das duas empresas é, em essência, o mesmo. Atualmente, Guieiro também é dono de 61 unidades franqueadas do Cartão de TODOS e acumula 21 anos trabalhando com a marca. Com tudo isso em vista, Guieiro olha para sua trajetória com carinho. “Tenho orgulho da empresa que criei”, diz. “Nunca é tarde para construir um novo legado.”