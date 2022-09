Nova parceria da Livelo permite acúmulo e uso de pontos no Delboni com vacinas e exames

A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, anuncia nesta segunda-feira, 26, uma parceria inédita com a rede de saúde integrada Dasa para acúmulo de pontos. Na contratação do serviço de check-up nas unidades do Delboni Medicina Diagnóstica, o cliente poderá trocar de pontos por vacinas e exames.

Com apenas seis anos de mercado, a Livelo já possui mais de 35 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens.

Em 2021, a empresa de programas de fidelidade controlada por Bradesco e Banco do Brasil registrou lucro líquido 68% superior ao do exercício anterior e 143% acima de 2019, mostra reportagem da Melhores & Maiores 2022.

“A chegada da Dasa ao portfólio da Livelo reforça o nosso comprometimento em estar cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, oferecendo soluções capazes de facilitar a vida dos clientes”, afirma Marcelino Cruz, diretor de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo. “Essa novidade também contribui para a expansão da presença da Livelo em lojas físicas”, completa.

Como funciona

Até o dia 30 de setembro, todos os participantes que adquirirem o check-up básico no Delboni vão ganhar 3.000 pontos Livelo. Após esse período, a paridade de acúmulo será de 1.500 pontos até o dia 26 de outubro. Durante a contratação do serviço de check-up é necessário informar ao atendimento Delboni sobre o desejo de ganhar os pontos Livelo e realizar o pagamento.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Já para os clientes que desejam trocar seus pontos para realizar vacinas e exames, a transação deverá ser feita diretamente em uma unidade do Delboni para resgate via QR Code nas maquininhas de cartão.

Com mais de 50 mil colaboradores e 250 mil médicos parceiros, a Dasa integra medicina diagnóstica, hospitais, genômica, oncologia, coordenação de cuidado, pronto atendimento, telemedicina, pesquisa clínica e ciência. Ao todo, conta com 15 hospitais referências e mais de 59 marcas entre medicina diagnóstica e hospitais, distribuídas em mais de 980 unidades no Brasil.

"A parceria com a Livelo fortalece ainda mais as estratégias de crescimento da empresa e traz mais opções para os nossos pacientes. Estamos empolgados com a parceria e acreditamos que, juntos, podemos continuar entregando a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa”, afirma Eduardo Lacerda Morelli, diretor de Experiência do Cliente da Dasa.

Onde será válido

A parceria entre a Livelo e a Dasa funcionará em 28 unidades do Delboni em São Paulo, presentes em cidades como:

São Paulo

Barueri

Guarulhos

Osasco

Santo André

Santos

São Bernardo

Para o futuro, o programa de recompensas estuda ampliar o acúmulo e uso dos pontos para outras marcas da companhia.