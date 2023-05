A nova aposta da Evino: tecnologia e experiências para o cliente, agora nas lojas físicas

Criada há dez anos, a Evino é uma marca pioneira no mercado brasileiro de vinhos: foi a primeira a lançar um aplicativo de vinhos, em 2015, com o qual contribuiu para democratizar o consumo da bebida no país.

Com mais de 1,6 milhão de clientes, consolida-se como o e-commerce número 1 de vinhos da América Latina e o maior importador de vinhos da Itália, França e Espanha no país. “Com base no uso de dados e da tecnologia, vencemos os desafios para superar as expectativas dos clientes”, diz Ari Gorenstein.

A Evino inicia sua próxima década em plena expansão. Em 2021, comprou a importadora Grand Cru – reconhecida por sua seleção de vinhos premium –, com a qual formou, em 2022, a holding Víssimo Group.

As marcas seguem com portfólios separados, para atender diversos perfis de clientes, e compartilham as expertises na gestão.

O atual momento, aliás, é traduzido na campanha institucional “Mundo de Descobertas” e no contínuo investimento em tecnologia como ferramenta geradora de valor aos consumidores, agora aliada a uma quebra de paradigma: a abertura de 15 lojas físicas.

A primeira delas, em São Paulo, está em operação, repleta de experiências para os apaixonados pela bebida, permitindo, por exemplo, que eles façam o próprio blend e engarrafem o seu vinho na hora. “A loja vai servir como um ponto adicional no relacionamento com o cliente: temos os produtos, a experiência, o conteúdo e a informação disponíveis”, diz Ari Gorenstein.

Confira, a seguir, a entrevista completa com o executivo: