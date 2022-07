NotCo faz parceria com Mr. Cheney e rede terá cookies feitos à base de plantas

A partir desta segunda-feira, 18, as lojas da rede Mr. Cheney, especializada em cookies tipicamente americanos, irão vender cookies à base de plantas feitos em parceria com a foodtech NotCo, conhecida pela sua maionese plant based.

O NotCookie, desenvolvido por ambas as marcas, é feito de massa de baunilha com gotas de chocolate vegano e com o NotMilk Original, bebida que é resultado de uma combinação de abacaxi, repolho e ervilha semelhante ao leite de vaca.

Para completar, na linha de bebidas da cafeteria da rede Mr.Cheney, os consumidores também poderão pedir a troca do leite de origem animal pelo NotMilk Original.

"A parceria com a NotCo nos insere em um mercado que traz valores sustentáveis e nos permite atender pessoas que procuram por lugares que apostam em produtos que incluem ingredientes vegetais no preparo”, diz Elida Paiva, cofundadora e responsável pelas receitas da rede Mr. Cheney.

Inicialmente, a cookie store ofereceu os produtos à base de plantas por pouco mais de um mês em fase de teste, em algumas lojas na cidade de São Paulo e, de acordo com Paiva, a experiência de consumo demonstrou grande potencial de aceitação do público.

“Atraímos novos clientes e reaproximamos antigos. Tivemos um volume de compra do NotCookie expressivo e recebemos relatos de que o sabor é semelhante ao Cookie Chocolate Chips", completa.

“Adoramos criar co-branding, pois unimos a força de duas marcas para oferecer uma experiência única entre a NotCo e o Mr.Cheney. Sabemos que juntos iremos atrair um público amante de cookies e que buscam ingredientes à base de plantas para uma alimentação sem ingrediente animal, com muito sabor e indulgente”, diz Simone Murata, Diretora de Parcerias Estratégicas da NotCo.

