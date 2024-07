Nos 30 anos do Real, Mercado Pago lança cédula celebrativa

O real completa três décadas de existência em 2024, e neste triênio, a moeda oficial brasileira e o sistema financeiro evoluíram. Lançado em 1994, o Plano Real é um marco para a economia do país por ter colocado ponto final na hiperinflação, que superava 2.500% ao ano nas décadas de 1980 e 1990.



Embora a moeda tenha perdido poder de compra nesse ínterim, a inflação está mais “domada” (em anos ruins, sobe 10% em intervalos de 12 meses). Em celebração às transformações no relacionamento com o dinheiro, o Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, acaba de lançar uma campanha educacional protagonizada por Mari, uma personagem criada por inteligência artificial.

“O principal objetivo dela é, de maneira interativa, didática e próxima ao brasileiro, contar a história da nossa moeda e como usufruir dos benefícios do dinheiro digital”, explica Ignácio Estivariz, vice-presidente de banco digital do Mercado Pago.

Em uma experiência de realidade aumentada, a Mari conta a evolução digital do dinheiro, trazendo um pouco da trajetória de como a moeda contribui para a economia e para o setor financeiro até a chegada do Pix e do Open Finance e a expectativa para o Drex – nome dado pelo Banco Central ao formato digital da moeda brasileira. Para conhecê-la basta acessar: www.30anosdoreal.com.br

CDB comemorativo: rendimento de 130% do CDI para novos investidores

Ao final da jornada, depois de ter identificado em uma pesquisa encomendada pelo Mercado Pago ao Instituto Brasileiro de Pesquisa e Dados (IBPAD), a qual revela que um a cada três brasileiros não investe por falta de conhecimento e informações, os usuários terão acesso a um CDB comemorativo, com rendimento de 130% do CDI** para quem investir pela primeira vez pelo aplicativo do Mercado Pago.

A conta que mais rende do Brasil

Outra etapa da experiência com a Mari traz os benefícios de ter o dinheiro em movimento com a conta que mais rende do Brasil*** a 105% do CDI com liquidez diária e isenção de IOF, lançada pelo Mercado Pago em março deste ano.

Segundo Estivariz, diante da falta de conhecimento sobre tipos de investimentos e deixando claro que o rendimento em conta não é um deles, este recurso já é conhecido por 56% dos brasileiros como uma forma de fazer o dinheiro crescer. Informação também identificada na pesquisa.

“É um grande desafio mostrar aos brasileiros o que significa o rendimento do CDI. É muito complexo levarmos aos nossos usuários a explicação de que o Certificado de Depósito Interbancário é uma espécie de título emitido por bancos quando emprestam dinheiro entre eles e que isso impacta no rendimento do dinheiro que ele tem em conta”, explica Estivariz. “Nesse contexto, estamos trabalhando no educacional, mas também amplificando a mensagem de que a única coisa que precisa ser feita para ter o dinheiro rendendo 105% do CDI é ter realizado o aporte de pelo menos R$1.000 na sua conta Mercado Pago”, completa.

Letramento financeiro

As iniciativas do Mercado Pago vão ao encontro da necessidade de levar cada vez mais letramento financeiro às pessoas. Um estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD), a pedido do banco digital, mostra que 77% dos brasileiros — que opinam sobre o Plano Real — têm mais acesso a produtos financeiros depois da chegada da moeda. Além disso, 78% afirmam ter conta-corrente em algum banco.

A causa está em mudanças na regulamentação feitas pelo Banco Central do Brasil que atraíram novos perfis de agentes financeiros ao mercado, a exemplo de fintechs e bancos digitais. Ademais, ferramentas gratuitas — como o Pix — estimularam pessoas a abrirem contas.

Apesar do quadro, muitas pessoas ainda preferem investimentos menos sofisticados, como a poupança — uma escolha de 45% dos respondentes. A pesquisa também mostra que mais da metade (63%) dos entrevistados não aplicam dinheiro — porque faltam recursos no final do mês. “Ou seja, apesar de terem à disposição investimentos acessíveis e recursos à disposição, os brasileiros ainda não utilizam esses recursos para fazer o seu dinheiro render”, analisa Estivariz. O instituto ouviu mais de 2 mil pessoas entre 19 e 24 de junho deste ano.



“Um desafio fundamental é elevar o nível de educação financeira para melhorar a compreensão do brasileiro sobre produtos e serviços simplificados. Para isso, seguiremos trabalhando para cada vez mais oferecer experiências simples, seguras e rentáveis”, afirma Estivariz.

*Criada por inteligência artificial.

**Os produtos de investimento são ofertados em parceria com a Nikos DTVM. Regulamento CDB 30 anos: https://api.mercadopago.com/v2/discounts/campaign/11062416/terms/html

***Melhor rendimento considerando conta destinada para pessoas físicas, aporte financeiro mínimo de R$ 1.000, saldo em conta de até R$ 50.000 e área de abrangência: território nacional. Consulte as condições do rendimento de 105% do CDI em https://www.mercadopago.com.br/ajuda/32110.