Como se tornar um cientista de dados? Veja o que faz, salário e como ingressar na carreira

Cientistas de dados, em especial aqueles com habilidades em inteligência artificial, têm se destacado como um dos profissionais mais cobiçados e bem remunerados do mercado. E essa afirmação vai além de um "achismo". Para o Fórum Econômico Mundial, é uma tendência expressa em números.

“Espera-se que o emprego de analistas e cientistas de dados, especialistas em big data, especialistas em aprendizado de máquina de IA e profissionais de segurança cibernética cresça, em média, 30% até 2027”, diz o relatório The Future of Jobs, que listou 50 profissões emergentes para os próximos anos.

No entanto, ainda que em pleno crescimento, o setor de dados e IA pode gerar algumas dúvidas: o que faz um profissional nesse ramo? Quanto ganha? E como se tornar um? Veja respostas para as dúvidas mais frequentes.

O que faz um Cientista de Dados?

Coletar, analisar e interpretar grandes volumes de dados estão entre as principais funções e responsabilidades de um cientista de dados. Mas vai além. Esse profissional também precisa ser capaz de orientar tomadas de decisões mais estratégicas e fornecer insights relevantes. É uma função de valor crucial para as empresas e, por isso, a boa interpretação dos dados é fundamental.

Além disso, a popularização da inteligência artificial (dentro e fora dos espaços corporativos) trouxe outras atribuições para os cientistas de dados. Cada vez mais, esse profissional também precisa saber aplicar fundamentos de IA em suas tarefas cotidianas. Para a criação de modelos preditivos, por exemplo, dominar essa nova tecnologia pode ser um facilitador para prever tendências.

Quanto ganha um Cientista de Dados?

É difícil cravar quanto ganha um cientista de dados. A remuneração pode variar conforme o nível de experiência, a localização geográfica da vaga e o setor de atuação da empresa contratante. No entanto, segundo o Glassdoor, os salários ficam entre R$ 10 mil, podendo chegar a R$ 18 mil em posições seniores.

Mas os benefícios para profissionais desse setor vão além do salário. É possível encontrar posições remotas que dão a chance de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Muitas também permitem flexibilidade de horários para que o profissional escolha em qual período do dia deseja desempenhar suas funções.

Como se tornar um Cientista de Dados?

O melhor caminho para ingressar nesse mercado é por meio de uma educação formal na área. Por meio desse tipo de capacitação, profissionais podem desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para atuar com qualidade e assertividade nesse setor.

Além disso, instituições que oferecem formações técnicas e são certificadas pelo MEC precisam manter seus currículos atualizados. E isso vale ouro na hora de buscar por vagas no mercado. Um profissional formado em Ciência de Dados, por exemplo, mas que domina a inteligência artificial e sabe aplicar seus fundamentos, é muito mais valioso para as empresas.

