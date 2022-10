Musk lança perfume chamado "Cabelo Queimado" e diz ter vendido US$ 1 milhão em horas

O bilionário Elon Musk, dono da montadora de carros elétricos Tesla e homem mais rico do mundo, disse ter vendido em poucas horas mais de 10 mil frascos de seu novo perfume. O produto foi lançado por uma de suas empresas e batizado de "Burnt Hair" (cabelo queimado, em tradução livre do inglês).

Segundo Musk, os frascos do "Burnt Hair", que custam US$ 100 a unidade, renderam faturamento superior a US$ 1 milhão.

Musk lançou o perfume e abriu as vendas online para as primeiras unidades, cujas entregas estão previstas para 2023.

O produto foi colocado à venda pela Boring Company, uma das empresas de Musk. A explicação para o nome peculiar é de que o perfume capta "a essência do desejo repugnante", segundo a empresa.

"Com um nome como o meu, entrar no ramo de fragrâncias era inevitável - por que eu lutei contra isso por tanto tempo!?", perguntou Musk em seu perfil no Twitter, onde agora ele se descreve como um "vendedor de perfumes" em sua descrição na rede social.

Antes dos perfumes, a Boring Company já vendeu outros produtos, como uma marca de Tequila em 2020, chapéus e "shorts curtos", uma resposta zombeteira de Musk a investidores que não apostavam no potencial da Tesla.

Para além dos perfumes, as últimas semanas de Musk têm sido marcadas pelo imbróglio ainda envolvendo a compra do Twitter, pela qual o empresário ofereceu US$ 44 bilhões. Ao voltar atrás no negócio, Musk está sendo processado pela empresa. Na semana passada, o bilionário ofereceu continuar com a proposta original de compra, o que foi agora rejeitado pelo Twitter. A novela segue, com ou sem perfumes.