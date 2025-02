Mulheres de sucesso: 5 histórias inspiradoras para quem quer empreender

O empreendedorismo feminino está em crescimento no Brasil. De acordo com o Monitor Global de Empreendedorismo 2023 (GEM), mais de 10 milhões de mulheres comandam seus próprios negócios no país. Esse avanço reflete não só uma maior participação feminina no mercado, mas também evidencia desafios, como o acesso ao crédito e a desigualdade de renda.

Apesar dos obstáculos, muitas mulheres têm se destacado ao transformar ideias em empresas lucrativas. Conheça, a seguir, cinco histórias inspiradoras que foram destaque no hub Construindo Futuros, uma iniciativa da EXAME em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo dar voz às empreendedoras brasileiras.

Ensino de inglês acessível

Aos 16 anos, a carioca Manuela Blatt, residindo nos EUA, fundou o Brazil with an S, uma rede voluntária que oferece aulas gratuitas de inglês online para alunos de escolas públicas brasileiras. O projeto já envolveu 70 professores voluntários e recebeu mais de 500 inscrições de estudantes, destacando a importância de iniciativas que democratizam o ensino de idiomas no Brasil.

Com aulas focadas na conversação e adaptadas às necessidades dos alunos, a iniciativa busca criar um ambiente de aprendizado descontraído e envolvente. Atualmente, 165 alunos participam ativamente das aulas, enquanto outros 167 aguardam na fila de espera.

Blatt planeja expandir o projeto, buscando doações para criar um fundo que auxilie alunos com dificuldades de acesso à internet e, eventualmente, remunerar professores universitários em início de carreira.

Sucesso do e-commerce

Stephanie Carvalho começou a Insania em 2019 com um salário de R$ 1.045 e um sonho: criar vestidos longos com estampas exclusivas. Após o fechamento de uma loja física em menos de três meses, ela e seu noivo, Lucas Daros, apostaram no e-commerce. O resultado? Um faturamento de R$ 2,5 milhões em 2023, com projeção de R$ 7 milhões para 2025.

O segredo do sucesso está na identidade forte da marca e no relacionamento próximo com as clientes. Cada peça vem com uma carta escrita à mão, criando um vínculo emocional que impulsiona a fidelidade – 50% das vendas vêm de clientes recorrentes. A pandemia, que poderia ter sido um obstáculo, acabou acelerando o crescimento.

Crescimento orgânico

Aos 17 anos, Luana Amy, de Mogi das Cruzes (SP), conciliava os estudos para o vestibular de medicina com a criação de roupas para uso próprio. O interesse de amigos por suas peças a motivou a fundar, em 2019, a La’s Clothing, marca de moda feminina que já vendeu 135 mil peças e faturou R$ 5,7 milhões em 2024.

O sucesso inicial veio com um kimono de linho que rapidamente se esgotou, impulsionando Luana a expandir a linha de produtos. Sem investimentos externos ou tráfego pago, a empresa cresceu organicamente, apoiada por uma comunidade fiel de clientes e 237 mil seguidores no Instagram. Hoje, aos 22 anos, Luana destaca a importância de confiar na intuição e na paixão pelo projeto.

Expansão no setor da beleza

Após a maternidade, Helen Fernanda Dorneles Viana, de São Borja (RS), buscou uma rotina mais flexível para cuidar da filha. Com experiência no setor de beleza, investiu R$ 150 em cremes e iniciou atendimentos domiciliares. Em 14 meses, sua agenda lotada permitiu a abertura da HFBless Clínica de Estética Feminina, que hoje realiza cerca de 60 atendimentos mensais e planeja expandir para Itaqui e Santa Maria até março de 2025.

Helen enfrentou desafios, como a falta de conhecimento para formalizar o negócio, mas superou-os com determinação, realizando mais de 40 cursos em gestão e negócios. Em 2023, conquistou o terceiro lugar no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Mesmo após um AVC em agosto de 2024, que deixou sequelas no lado direito do corpo, ela continua na administração da clínica, demonstrando resiliência e dedicação.

Reinvenção no mercado de experiências

Após enfrentar a falência de seu primeiro negócio e um episódio de burnout, a paulistana Talita Watanabe fundou a 4us, empresa especializada na criação de experiências para marcas renomadas como Coca-Cola, Unilever e Nike.

Em 2024, a 4us alcançou um faturamento de R$ 1,4 milhão e agora planeja sua internacionalização. A trajetória de Talita destaca a importância da resiliência e da capacidade de se reinventar diante de adversidades.

A 4us diferencia-se por oferecer soluções personalizadas que vão além do briefing, criando experiências autênticas e inclusivas que permanecem na memória do público. Esse olhar estratégico, aliado ao respeito pela identidade de cada marca, tem sido fundamental para o sucesso da empresa.

Quer conhecer mais histórias de mulheres que estão transformando seus sonhos em realidade? Acesse o hub "Construindo Futuros". Lá, você encontra relatos inspiradores, vídeos com dicas e um mapa interativo de empreendedoras de todo o país.