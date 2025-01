Ela desistiu do vestibular de medicina e criou uma empresa milionária aos 22 anos

O início de um projeto por hobby mudou a trajetória profissional de Luana Amy, de Mogi das Cruzes (SP). Aos 17 anos, em paralelo aos estudos para prestar vestibular de medicina, começou a desenhar roupas para uso próprio e com o apoio de uma costureira e a escolha cuidadosa dos tecidos, iniciou a confecção de suas criações.

Com o passar do tempo, várias pessoas próximas se interessaram e fizeram pedidos. Foi assim que surgiu, em 2019, a La’s Clothing, marca de moda feminina que conta com uma comunidade de clientes fieis, cerca de 9 mil, e 237 mil seguidores no Instagram. Só em 2024 atingiu 5,7 milhões de faturamento, um aumento de 41% em relação ao ano anterior.

Para ter uma ideia do rápido crescimento da empresa, em apenas quatro anos de atuação, já vendeu 135 mil peças com um faturamento acumulado de R$ 16 milhões. A perspectiva é avançar ainda mais este ano com a estruturação de espaço, time, estoque e logística.

“Antes mesmo de eu saber o que estava por vir, decidi apostar na criação de um kimono de linho com viscose na cor off-white. A performance foi muito boa, viralizando nas publicidades, e percebi que existia uma oportunidade de negócio”, conta a empreendedora que, hoje, está com 22 anos.

A peça esgotou rapidamente em todas as reposições e, com o valor do lucro, ela iniciou o desenvolvimento de outras roupas. Após um ano de funcionamento, Luana atingiu seu primeiro milhão. Um dos impulsos foi o início da pandemia de covid-19 e a demanda por roupas confortáveis, mas esteticamente bonitas – foco da marca, que disponibiliza peças de moletom e tricô com uma estética clean.

O resultado veio sem trabalhar com tráfego pago, nem investimentos externos ou ferramentas mais aperfeiçoadas. “Foi inesperado. Um marco que me trouxe muita confiança”, diz.

Ela conta que não imaginava que a marca cresceria tão rápido. “Somos uma empresa familiar e, no início, fazíamos tudo na sala de estar de casa”. Em determinado momento, os correios já retiravam mais de 70 caixas diariamente e o programa de domingo da família era embalá-las para a retirada na segunda.

Cautela e muita organização para iniciar

Com o crescimento do negócio, os planos de fazer medicina deram lugar a outras metas. Luana buscou mais conhecimento e capacitação para montar uma empresa sólida, como por meio de mentorias, e resolveu cursar marketing.

A decisão foi crucial para o crescimento e a expansão das roupas da La’s Clothing que, inicialmente, eram divulgadas em grupos do Facebook. Por lá, interagia com as interessadas e as direcionava para o perfil no Instagram, onde as vendas eram realizadas. Paralelamente, contratou blogueiras para divulgar as peças e ampliar o alcance. Mas a jovem ressalta que tudo foi feito com muita cautela e responsabilidade, em “passinhos de formiga”, como ela mesma diz, e uma dose extra de amor.

“Sempre fui apaixonada pelo lado criativo e vivia personalizando minhas coisas, desenhando, decorando os materiais das minhas amigas. Durante o período de preparação para o vestibular comecei a vender filtros de fotos que criava e fazer alguns trabalhos para influenciadoras, cuidando esteticamente dos seus perfis”, conta. Esse trabalho foi crucial no início. “Como não possuía ajuda externa, o dinheiro que conseguia investia na marca e logo no começo montei uma planilha para a organização”.

Base familiar como suporte e aposta no marketing digital

Outro ponto importante foi o apoio da família, que sempre auxiliou na organização e preparo das encomendas. “Além disso, os valores pessoais que meu pai e minha mãe propagaram se estenderam à empresa e à minha trajetória. A humildade, por exemplo, foi uma característica muito presente em casa. Sempre ouvi que devemos sonhar, mas com os pés no chão, organizando as contas e calculando os investimentos para ter consciência e responsabilidade de tudo o que precisa ser feito para concretizá-lo. Sabia que precisava trabalhar para construir a visibilidade que a La's tem hoje”, diz Luana.

Atualmente, parte da estratégia é divulgar os produtos por meio de campanhas de marketing nas redes sociais. A empresária aposta em divulgações que mostram o processo de criação e produção, e com detalhes do que está por vir. Dessa forma, as clientes ficam animadas antes do lançamento, pois sabem até mesmo sobre a escolha do tecido, sentindo-se parte da marca. A ideia é criar uma comunidade fiel.

Uma das campanhas mais recentes foi em comemoração aos quatro anos da empresa. Luana postou um vídeo derrubando acidentalmente um bolo falso de aniversário, seguido de um desenho das peças que seriam lançadas.

Além disso, ofereceu um urso de pelúcia limitado com a logo da marca para quem realizasse compras acima de R$ 500. Como resultado, houve um aumento de 131% no ticket médio de pedidos nesse valor e as vendas cresceram em julho e agosto de 2024, atingindo um faturamento de quase R$ 1 milhão.

Luana também aposta na colaboração. Em outubro de 2024, iniciou uma parceria com o café zinn, que possui unidades em São Paulo e Rio de Janeiro.

O projeto une moda e gastronomia com a identidade visual das duas marcas para criar uma experiência de consumo integrada. Três itens são disponibilizados: Coffee Bites, uma bebida sem açúcar, com proteína, colágeno e cobertura de cookies crocantes; uma variante da bolsa Mila nas cores marrom e rosa, e um drip coffee, café moído em sachês individuais.

O poder da intuição

Às mulheres que desejam empreender, mas têm medo ela deixa um conselho: “Temos algo muito bonito, que é o dom de equilibrar emoções e projetos profissionais, colocando nossa paixão e ambição de forma única. Devemos aproveitar essa habilidade para criar projetos nas áreas em que acreditamos e da forma como acreditamos."

Para ela, a mulher tem muito feeling e, mesmo com medo, é capaz de transformar sonhos em realidade. “Sempre que me perguntam como consegui ter sucesso sendo tão nova, respondo que tem a ver com estudo, claro, mas está muito relacionado a confiar na minha intuição e no projeto”, finaliza.