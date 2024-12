Ela começou um negócio com R$ 150 e a meta agora é abrir duas filiais em 2025

Assim como muitas mulheres, Helen Fernanda Dorneles Viana, de São Borja (RS), cidade localizada na fronteira com a Argentina a cerca de 600 quilômetros de Porto Alegre, decidiu empreender após a maternidade. Trabalhando em uma clínica de estética, Helen pediu demissão ao perceber que não conseguia conciliar os horários de trabalho com o cuidado da filha, sua prioridade. “Percebi que precisava de uma rotina mais flexível”, diz.

Por atuar há muito tempo no ramo da beleza, Helen iniciou uma jornada de aprendizado, buscando capacitação em gestão e negócios. Após mais de 40 cursos, fundou a HFBless Clínica de Estética Feminina. “No início da pandemia, já tinha feito muitos treinamentos, minha filha estava um pouco maior e me senti pronta para começar”, conta.

Começo simples e crescimento constante

Com um investimento inicial de apenas R$ 150,00 para a compra de cremes, Helen começou atendendo clientes em domicílio. Aos poucos, investiu em equipamentos e alugou um espaço próprio. Em apenas 14 meses, sua agenda lotada indicou que era hora de ampliar o negócio e aprender a delegar funções.

Atualmente, a clínica ocupa um espaço com duas salas, realiza cerca de 60 atendimentos mensais e planeja abrir filiais em Itaqui e Santa Maria até março de 2025. A HFBless oferece procedimentos estéticos como tratamentos para gordura localizada, celulite, definição muscular, harmonização facial e botox, contando com uma equipe que inclui biomédica, gerente e assistentes operacionais.

Estratégias focadas no bem-estar

Entre as estratégias de Helen estão a oferta de pacotes personalizados e um atendimento cuidadoso. Para ela, a estética vai além do físico e está relacionada à saúde e ao bem-estar. “Sempre mostro a importância de prestar atenção nos sentimentos para melhorar a autoestima e a confiança”, afirma.

Desafios e superações

No início, Helen não tinha conhecimento básico sobre como abrir uma empresa, enfrentando medo e dúvidas sobre as dívidas necessárias para comprar equipamentos. “Não sabia nem como iniciar o CNPJ”, lembra. Determinada, aprendeu sobre marketing, administração e gestão por conta própria. Em 2023, foi premiada pelo Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, conquistando o terceiro lugar na categoria microempreendedor individual.

Em agosto de 2023, enfrentou o maior desafio: um AVC que deixou sequelas no lado direito do corpo. Ainda em recuperação, Helen segue na parte administrativa do negócio. “Tenho certeza de que esse é apenas mais um obstáculo que será superado. Quero ser um exemplo de que é possível continuar após um problema de saúde”, diz.

Lições para empreender

Para Helen, o sucesso da HFBless é fruto de perseverança, honestidade, coragem e determinação. Seu conselho para quem deseja empreender? “Comece de onde estiver, com os recursos que possui. Medo faz parte, mas se você acredita na ideia e tem um propósito claro, os caminhos se abrem”.

A empreendedora também destaca a importância de buscar redes de apoio, investir no negócio antes de pensar no lucro e acompanhar tendências. “2025 será um ano de recomeço, e já planejo especializações para me atualizar com os métodos mais recentes do mercado”, conclui.