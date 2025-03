Primeiras ondas de frio chegam ao Brasil em abril — mas calor ainda deve predominar

A virada de março para abril deve marcar a chegada das primeiras massas de ar frio de 2025 no Brasil, dando início ao que os meteorologistas chamam de “virada de chave” na temperatura. Segundo previsão da Climatempo, o outono começa a mostrar sua cara já na primeira quinzena de abril, com mudanças perceptíveis no clima especialmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Apesar do alívio temporário no calor, abril ainda será, em sua maior parte, um mês quente — inclusive no Sul do Brasil. “Os períodos com ares de outono serão curtos, de três a quatro dias, e aí esquenta rapidamente. As pessoas não devem contar com o friozinho por muitos dias”, afirma o meteorologista Vinícius Lucyrio.

Três massas de ar frio devem atingir o país nas próximas semanas

Confira os destaques das três primeiras frentes frias previstas para abril:

1ª massa de ar frio (virada de março para abril) Impacto no Brasil: Leve resfriamento no Rio Grande do Sul e maior influência será sobre a Argentina e o Uruguai

2ª massa de ar frio (entre 5 e 9 de abril) Impacto no Brasil: Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

3ª massa de ar frio (entre 12 e 16 de abril) Impacto no Brasil: Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



Essa terceira frente fria, segundo informações da Climatempo, também pode trazer geadas nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de possíveis recordes de menor temperatura do ano em capitais do Sul, Sudeste, Campo Grande e Cuiabá.

Abril quente, mas com suspiros de outono

Apesar das frentes frias, o mês de abril ainda será marcado pelo predomínio do calor no centro-sul do Brasil. As massas de ar frio, de acordo com a Climatempo, devem atuar de forma passageira, trazendo apenas breves momentos com temperaturas mais amenas.

A expectativa, no entanto, é que uma quarta massa de ar frio, prevista para o final de abril, tenha potencial para um resfriamento mais acentuado e duradouro, consolidando a chegada do outono de vez.