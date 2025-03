Eles criaram um negócio de R$ 42 milhões com uma IA que reduz perda de clientes

A inteligência artificial (IA) tem se tornado uma peça-chave na transformação das empresas. Com a capacidade de analisar grandes volumes de dados, prever comportamentos e automatizar processos, a IA está mudando a forma como os negócios operam, geram valor e se relacionam com os clientes.

Para muitas empresas, a implementação de IA se tornou uma necessidade para continuar competitivas em um mercado cada vez mais dinâmico e digital.

Essa mudança abriu oportunidades para empresas especializadas em tecnologia, como a Jump Label. Fundada em 2007, a empresa se destaca no mercado por oferecer soluções de análise de dados e inteligência artificial personalizadas, ajudando seus clientes a usar a tecnologia de forma eficiente e estratégica.

A história da Jump

A jornada da Jump começou em 2007 com Carlos Alberto Pinto, Anderson Argentoni e Rafael Yashiki Capua. Em 2014, após venderem a consultoria onde trabalhavam, Anderson e Rafael decidiram fundar a Jump.

O objetivo era criar uma empresa mais próxima dos clientes, oferecendo soluções personalizadas para problemas reais de negócios. Com a experiência adquirida em grandes empresas, como Bradesco, Itaú e Porto Seguro, os fundadores sentiram que havia uma grande oportunidade de usar tecnologia para gerar mais valor às empresas.

“Queríamos focar em soluções tecnológicas mais próximas do cliente, ajudando a entender suas necessidades e entregar resultados reais”, diz Anderson, CEO da Jump.

Os diferenciais

Atualmente, a Jump Label se destaca em áreas como migração para a nuvem, análise de dados e soluções impulsionadas por IA. A empresa trabalha com grandes clientes em setores como financeiro, saúde, varejo e seguros, incluindo nomes como Bradesco, Caixa Econômica, Porto Seguro e Sem Parar.

Rafael, COO da empresa, destaca que a Jump se tornou um grande nome em transformação digital: “Começamos com a consultoria, mas com o tempo percebemos que não era suficiente. Precisávamos ir além e oferecer uma solução completa, que envolvesse pessoas, processos e tecnologia.”

IA e big data

A Jump Label não apenas implementa soluções de tecnologia, mas também ajuda seus clientes a entender como essas ferramentas podem ser usadas para resolver problemas de negócios. Um exemplo disso é o trabalho com inteligência artificial, em que a Jump cria modelos preditivos para prever comportamentos, como a taxa de abandono de clientes (churn) ou a análise de contratos.

O futuro da empresa

Em 2023, a Jump cresceu 30%, ampliando sua base de clientes e contratando novos colaboradores. Para 2024, as expectativas são de continuar esse ritmo, com foco em expandir seus serviços e explorar novas oportunidades, além de um possível movimento de internacionalização. “Estamos prontos para continuar expandindo e oferecendo soluções cada vez mais personalizadas, além de explorar novos mercados”, afirma Anderson.

A Jump também investe na capacitação de novos talentos para o mercado de tecnologia, com programas como o JumpStart. Este programa oferece formação em dados e tecnologia para pessoas que querem entrar no setor, com acompanhamento da empresa durante o processo.

“Acreditamos que, além de ajudar as empresas a adotarem soluções tecnológicas, devemos também contribuir para o desenvolvimento de novos profissionais”, explica Rafael.

A expansão

A Jump Label se destaca no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, ocupando a 64ª posição na categoria de empresas entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões. A empresa, com sede em São Paulo, registrou um crescimento de 27,43% de 2022 para 2023, com R$ 42,7 milhões em receita. O foco da Jump em inovação e soluções personalizadas a coloca como uma referência no setor de tecnologia e dados.

Com uma base sólida de clientes e uma trajetória marcada pela inovação, a Jump Label continua com sua missão de ajudar empresas a transformarem seus dados em decisões mais assertivas e estratégicas. “Nosso objetivo é seguir evoluindo e oferecendo soluções que impactem de verdade o crescimento dos nossos clientes, seja no Brasil ou no exterior”, diz Anderson.

