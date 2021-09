Melhores e Maiores: tendência em 5G, energia e tech serão temas; participe

Além do tradicional ranking de negócios, a 48ª edição do Melhores e Maiores também traz três painéis de discussão sobre tendências globais que prometem impactar cada vez mais os negócios no Brasil e no mundo. Os debates, totalmente online e gratuitos, acontecem ao vivo no YouTube da Exame no dia 20 de outubro e, para participar, basta se inscrever na página do evento.

Confira os temas e horários dos painéis:

O Brasil está entre as três economias mais atraentes para investimentos em energia limpa. A discussão abordará como essas novas matrizes vão transformar o país.

O debate será sobre a revolução da quinta geração de tecnologia de rede de internet móvel, que promete mudar para sempre a forma como nos conectamos: da conectividade do nosso lar à agricultura.

A transformação digital está mudando o cenário econômico brasileiro. Empresas de tecnologia estão disputando negócios tradicionais e reinventando o futuro, tendência que será discutida no terceiro painel.

Acompanhe o Melhores e Maiores 2021 ao vivo e gratuitamente

A abertura da premiação do Melhores e Maiores 2021 será feita pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes. Para falar sobre as tendências nos painéis de discussão, estão confirmados nomes como Fábio Faria, Ministro das Comunicações; Alex Szapiro, CEO do Softbank; Luiz Augusto Barroso, presidente da PSR; Elbia Gannoum, CEO da ABEEólica; Rodrigo Sauaia, presidente da Absolar e Guilherme Pacheco, cofundador e presidente do conselho da Mosaico.

Como será a premiação do Melhores e Maiores 2021

A edição deste ano do Melhores e Maiores será realizada no próximo dia 20 de outubro, a partir das 19 horas (os painéis de discussão antecedem a premiação).

O evento terá apresentação de André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME. Em seguida, está previsto um discurso de abertura do ministro da Economia Paulo Guedes. A transmissão online poderá ser acompanhada por aqui.

A análise dos dados será feita pelo Ibmec, considerado uma das melhores escolas de negócios do Brasil, que surgiu em 1970, no Rio de Janeiro, com a denominação Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Em 1985, a instituição lançou o primeiro MBA em Finanças do Brasil.

Além do Ibmec, a avaliação das empresas passará por uma comissão escolhida pela direção da EXAME, que irá validar os resultados para chegar às melhores companhias de 2021.

