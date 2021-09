Melhores e Maiores 2021: confira qual setor tem mais empresas no ranking

Uma das premissas para uma empresa ser lucrativa é ela estar em setores que são importantes para as necessidades da sociedade como um todo. Afinal, se não há mercado consumidor, não há negócio.

É por isso que o Melhores e Maiores 2021 — principal ranking das empresas brasileiras — além de prestigiar as companhias com melhor desempenho em 2020, também traz um panorama de em quais setores estão as melhores e maiores empresas.

Melhores e Maiores 2021: inscreva-se gratuitamente e participe do maior prêmio do empreendedorismo brasileiro

De acordo com o levantamento de dados — usados na elaboração do ranking pelo Ibmec — das 620 empresas analisadas, 88 estão no setor de “Energia”, o maior número entre as 20 categorias. Em seguida está o setor “Imobiliário”, com 54 empresas. O top 3 é fechado pelo setor de “Transporte, Logística e Serviços Logísticos”, com 50 empresas participantes.

A quantidade de empresas nas demais categorias são:

Bens de Capital e Eletro 42 Petróleo e Químico 42 Atacado e Varejo 39 Farma e Beleza 33 Agronegócio 31 Alimentos e Bebidas 31 Tech e Mídia 31 Serviços Financeiros 27 Moda e Vestuário 26 Siderurgia e Metalurgia 25 Cooperativa 24 Saúde 23 Saneamento e Meio Ambiente 16 Telecomunicações 15 Educação 9 Mineração 8 Papel e Celulose 6

Como será a premiação do Melhores e Maiores 2021

A edição deste ano do mais tradicional e reconhecido prêmio da economia brasileira já tem data para acontecer. A cerimônia de premiação do Melhores e Maiores 2021 será realizada no próximo dia 20 de outubro, a partir das 19 horas.

O evento terá apresentação de André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME. Em seguida, está previsto um discurso de abertura do ministro da Economia Paulo Guedes. A transmissão online poderá ser acompanhada por aqui.

A análise dos dados será feita pelo Ibmec, considerado uma das melhores escolas de negócios do Brasil, que surgiu em 1970, no Rio de Janeiro, com a denominação Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Em 1985, a instituição lançou o primeiro MBA em finanças do Brasil.

Além do Ibmec, a avaliação das empresas passará por uma comissão escolhida pela direção da EXAME, que irá validar os resultados para chegar às melhores companhias de 2021.