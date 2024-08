Conheça o primeiro café agroflorestal sustentável e orgânico da Amazônia

Culturas como açaí, cacau e castanha provavelmente são as primeiras que vêm à mente da maioria das pessoas quando o assunto é produção agrícola na Amazônia. Mas, com grandes avanços em inovação nas últimas décadas, a região tem se mostrado promissora também em outros cultivos, com modelos de plantio cada vez mais desvinculados do desmatamento.

É o caso do café, que há pelo menos dez anos têm se fortalecido como produto local de alta qualidade, fonte de renda para a agricultura familiar e grande aliado na preservação da floresta.

Nesse movimento, o Café Apuí Agroflorestal, do Amazonas, é um dos destaques. Lançado em 2015, é o primeiro café 100% orgânico cultivado em sistema de agrofloresta (SAF) na Amazônia. Com plantio sombreado, integrado com árvores e outras espécies nativas, o padrão contribui para a recuperação de áreas desmatadas e conserva a floresta em pé.

Além do valor agregado pelos relevantes benefícios socioambientais, o café cultivado em Apuí, um híbrido das variedades Robusta e Conilon, também se diferencia pelos atributos únicos de sabor. Graças à combinação do clima quente e úmido da Amazônia com o plantio em sombra, os frutos são maiores e mais adocicados que outros da mesma espécie, originando uma bebida encorpada com sabor intenso.

Café Apuí Agroflorestal é o primeiro 100% orgânico cultivado em sistema SAF na Amazônia. (Apuí Agroflorestal/Divulgação)

Produção sustentável de ponta a ponta

O sistema produtivo implementado foi uma sugestão da ONG Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) aos produtores locais que haviam abandonado seus cafezais. “A proposta era conter o avanço do desmatamento por meio do desenvolvimento de uma cadeia produtiva sustentável, considerando a realidade e a expertise dos produtores locais”, conta André Vianna, diretor técnico do Idesam.

Para essa retomada, foi preciso incentivar a estruturação de toda uma nova cadeia, envolvendo, por exemplo: capacitar e acompanhar os agricultores; oferecer assistência técnica e extensão rural às famílias (ATER); viabilizar mudas de café e nativas para plantio em consórcio; fortalecer a associação de agricultores; implementar a certificação orgânica participativa; e estabelecer parcerias para torrefação e beneficiamento.

Benefícios do Sistema Agroflorestal Diversificação de renda

Maior estabilidade econômica

Criação de empregos

Aumento da qualidade de vida dos agricultores, permitindo que permaneçam em seus lotes

Conservação da biodiversidade

Melhora da qualidade do solo

Regulação do microclima

Maior cobertura florestal

Redução do uso de produtos químicos

Os resultados têm sido animadores: de 2014 a 2023, o projeto somou mais de 120 mil mudas de espécies nativas plantadas, apoiando a restauração de 190 hectares de floresta e a conservação de outros 7,7 mil hectares. A produção, ao todo, superou as 100 toneladas de café, abrangeu 113 famílias produtoras e teve seu valor de venda triplicado entre 2017 e 2023.

Venda garantida, e a preço justo

A fim de assegurar a compra da produção e gerenciar a comercialização, em 2019 a organização criou ainda a startup Amazônia Agroflorestal, uma spin-off do Idesam, para ser a ponta comercial do projeto, levando o café para outras regiões. “O objetivo é fechar a cadeia do café e garantir a comercialização do produto”, explica Vianna.

A empresa se compromete a comprar 100% do café produzido localmente. O valor pago é definido em conjunto com os próprios produtores, de forma que seja justo, considerando o preço-base estabelecido e a agregação de valor por ser orgânico e de qualidade.

Nesse contexto, o Idesam é responsável por apresentar a iniciativa a parceiros e captar recursos para possibilitar a implantação dos sistemas agroflorestais, a certificação orgânica, a estruturação do viveiro e outras atividades de campo, como oficinas para a comunidade.

Por meio deste trabalho diversas empresas já participaram como apoiadoras – Fundo Vale, Mercado Livre e Farm são exemplos –, possibilitando a constituição do projeto na dimensão que ele tem hoje. Neste ano, os apoiadores são WeForest, Helexia, IHS, TikTok, WWF, Volcafé, ERM e, recentemente, o Grupo Carrefour, que anunciou o investimento de R$ 28 milhões em projetos destinados ao combate ao desmatamento e à conservação das florestas.

Expansão para novas regiões

O novo reforço contribuirá para o Café Apuí Agroflorestal apoiar a recuperação de mais de 190 hectares, o que equivale a 1,95 milhão de metros quadrados, até 2027. Segundo o Idesam, a estimativa é que haja ainda o aumento da renda dos pequenos produtores em até 70%.

Atualmente, além do município de Apuí, o projeto está presente em Matupi, distrito da cidade de Manicoré, e foram implantados sistemas agroflorestais na Vila do Sucunduri, uma área afastada do centro urbano de Apuí. É nessas três regiões que o Idesam planeja expandir o número de SAFs.

“A expansão visa não apenas aumentar a produção mas também promover o desenvolvimento sustentável, melhorar a qualidade de vida dos produtores locais e conservar a biodiversidade da Amazônia”, salienta Vianna.