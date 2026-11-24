A educação tem o poder de abrir caminhos que vão muito além da sala de aula, criando oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. É nessa perspectiva que o Marista Brasil mantém 34 Escolas Sociais, que oferecem ensino gratuito a mais de 15 mil crianças, adolescentes e adultos em diferentes regiões do país.

As unidades fazem parte de uma rede de educação que reúne 97 escolas e cerca de 100 mil estudantes em 21 estados e no Distrito Federal. Inspirado nos princípios de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, o Marista Brasil combina, além de tradição educacional, formação acadêmica e desenvolvimento humano, o compromisso social com as comunidades.

Educação como missão e compromisso social

É desse preceito que nasce o conceito das Escolas Sociais, unidades voltadas ao atendimento de estudantes em contextos de vulnerabilidade social, com uma proposta que vai além da oferta gratuita de ensino.

A ideia é ampliar oportunidades por meio da educação integral, que associa os conteúdos curriculares ao desenvolvimento de habilidades, à convivência e à participação na comunidade.

Na prática, isso significa proporcionar experiências culturais, esportivas e tecnológicas que ajudem os estudantes a descobrir interesses, desenvolver competências e construir seus próprios projetos de vida.

Foi assim com Luiz Gustavo Vanique, ex-aluno da Escola Marista Social Robru, em São Paulo, que teve seu primeiro contato com computadores ainda na instituição. A experiência despertou o interesse pela tecnologia e ajudou a definir sua trajetória profissional.

Hoje, ele reconhece na escola o ponto de partida de uma carreira que começou a ser desenhada ainda na infância. “Hoje eu trabalho na área da tecnologia, sou pós-graduado, e eu sei que boa parte desse caminho começou nas salas de aula do Marista”, diz o ex-aluno.

Em Santa Catarina, a experiência de Letícia Luiz tomou outro rumo, mas também teve a educação como ponto de partida. Ex-aluna do Marista Escola Social São José, ela pela instituição desde o primeiro ano do Ensino Fundamental até concluir o Ensino Médio, em 2013, e retornou oito anos depois, desta vez como professora de Educação Física.

Em 2023, assumiu a coordenação de Jornada Ampliada, responsável por atividades no contraturno escolar que diversificam as experiências de aprendizagem de crianças e adolescentes.

“Voltar a esse espaço foi mais do que uma conquista profissional; foi a realização de um propósito. Era como retornar para casa, agora com a responsabilidade de apoiar a formação de outros estudantes”, diz.

Da formação dos alunos ao desenvolvimento das comunidades

Nas Escolas Sociais do Marista Brasil, a formação não se limita ao que acontece dentro da sala de aula. A proposta é conectar o aprendizado à realidade dos estudantes e das comunidades, criando oportunidades para que o conhecimento adquirido na escola também se traduza em autonomia, participação social e novas perspectivas de futuro.

"Nosso propósito é que os alunos encontrem na educação condições para construir seus projetos de vida e contribuir para a transformação de suas comunidades" Alessandro Marques da Luz, superintendente do Marista Brasil

Essa abordagem ganha forma em atividades que envolvem esporte, cultura, tecnologia e sustentabilidade. A atuação em rede permite ainda que estudantes de diferentes regiões participem de eventos nacionais, como a Olimpíada Marista Brasil, o Festival Marista de Arte e Cultura e o Festival Marista de Robótica, ampliando o contato com novos conhecimentos e experiências.

Para Alessandro Marques da Luz, superintendente do Marista Brasil, o alcance da iniciativa está justamente na possibilidade de oferecer oportunidades que não se encerram com a conclusão dos estudos.

“Nas Escolas Sociais, esse compromisso se traduz na oferta de uma educação gratuita e de qualidade, que considera cada estudante em suas potencialidades e busca ampliar suas oportunidades de desenvolvimento. Nosso propósito é que os alunos encontrem na educação condições para construir seus projetos de vida e contribuir para a transformação de suas comunidades”, afirma.

Escola Marista Social Robru, na Zona Leste de SP: foi lá em que estudou Luiz Gustavo Vanique, hoje pós-graduado na área de tecnologia (Marista Brasil/Divulgação)

Essa conexão entre escola e comunidade também aparece em iniciativas que extrapolam o ambiente escolar. Em algumas unidades, bibliotecas são disponibilizadas para moradores e instituições públicas de ensino da região, enquanto eventos abertos reúnem atividades culturais, oficinas e serviços voltados à população.

Um exemplo é o projeto Cultivando o Futuro, desenvolvido desde 2023 em Escolas Sociais de Santos, Ribeirão Preto e da capital paulista. A iniciativa já beneficiou mais de 4,5 mil pessoas ao integrar educação ambiental, cultivo de hortaliças e oficinas com famílias sobre aproveitamento de alimentos e redução de resíduos.

Ao aproximar o conhecimento de situações práticas, projetos como esse mostram como a escola pode se tornar um espaço de aprendizagem compartilhada, com efeitos que alcançam também as famílias e o entorno.

O desafio de manter o impacto social no longo prazo

Mas oferecer educação gratuita em escala nacional exige mais do que uma proposta pedagógica consistente.

“Manter uma rede de 34 Escolas Sociais, que atendem mais de 15 mil estudantes, exige planejamento, gestão responsável dos recursos e uma estrutura que assegure a continuidade das atividades. A sustentabilidade desse modelo é fundamental para que possamos preservar a qualidade do atendimento e ampliar nossa capacidade de atuação”, destaca Luz.

Em um cenário em que o debate sobre educação frequentemente se concentra em indicadores de acesso e desempenho, a experiência das Escolas Sociais chama a atenção para outra dimensão igualmente importante: a capacidade de transformar oportunidades educacionais em perspectivas de futuro.