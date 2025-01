Elon Musk pretende abrir neste ano uma pré-escola no Texas; inscrições estão abertas

Elon Musk, bilionário à frente de empresas como Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter), prepara o lançamento de sua mais nova empreitada: a pré-escola Ad Astra, voltada para crianças de 3 a 9 anos. Localizada em Bastrop, no Texas, a instituição promete uma abordagem educacional centrada em aprendizado prático e baseado em projetos, com forte ênfase em disciplinas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

De acordo com informações do Business Insider, a pré-escola obteve sua licença inicial do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Texas em 14 de novembro, permitindo que as operações comecem oficialmente em 2025. No primeiro ano, a escola terá capacidade para até 21 alunos, com as inscrições para o ano letivo de 2025-2026 já abertas. Nos Estados Unidos, o calendário escolar tradicional começa em setembro.

Mensalidade

A mensalidade será subsidiada no primeiro ano de funcionamento. A instituição destaca que admite alunos com base no mérito, oferecendo igualdade de oportunidades independentemente de raça, cor, nacionalidade ou origem étnica. "A escola não discrimina na administração de suas políticas educacionais, de admissão ou programas", afirma o site.

Além disso, a Ad Astra aposta em um ambiente progressivo que encoraja as crianças a explorar, experimentar e buscar soluções para problemas reais. O foco em STEM reflete a visão de Musk de integrar as habilidades do futuro em um modelo de ensino que vai além das abordagens tradicionais.

Apoio financeiro de Musk

Embora o nome de Musk não apareça nos registros oficiais da instituição, o Business Insider aponta que sua fundação doou US$ 100 milhões para viabilizar o projeto, segundo declarações fiscais.

A Ad Astra, cujo nome remete à expressão latina "para as estrelas", reflete mais um movimento de Musk para promover inovação em setores cruciais. A iniciativa reforça sua abordagem de investir em projetos que alavanquem mudanças significativas, desta vez no campo da educação.