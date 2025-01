Mega da Virada 2024: Bolão de Brasília teve 3 cotas, com cada uma levando R$ 26 milhões

Os resultados da Mega-Sena da Virada 2024 foram divulgados nesta quarta-feira e das oito apostas vencedoras, cinco foram bolões. O bolão com menos cotas foi de Brasília, com apenas três, e cada uma levando R$ 2.647.859,02, totalizando R$ 79.435.770,60.

O sorteio do concurso 2810 foi realizado pela Caixa Econômica Federal às 20h deste domingo (31), e os números dessa 16ª edição foram: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57. O prêmio de R$ 635.486.165,38, o maior da História das loterias em todo o Brasil, será dividido entre as oito apostas que acertaram as seis dezenas.

Segundo a Caixa, o rateio do prêmio principal ficou entre oito apostas: duas apostas de Brasília (DF); duas apostas de Curitiba (PR); uma aposta de Nova Lima (MG); uma aposta de Pinhais (PR); uma aposta de Osasco (SP); e uma aposta de Tupã (SP).

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 ganhadores da quadra vão embolsar R$ 1.086,04 cada um.

Veja abaixo quantas cotas tiveram cada um dos cinco bolões:

Brasília (DF): aposta com 30 cotas, cada uma recebendo R$ 2.647.859,02, em um total de R$ 79.435.770,60;

Brasília (DF): a segunda aposta de Brasília teve 3 cotas, com cada uma levando R$ 26.478.590,22, totalizando R$ 79.435.770,66;

Curitiba (PR): bolão de 28 cotas, com R$ 2.836.991,81 por cota, e um total de R$ 79.435.770,40

Pinhais (PR): aposta com 50 cotas, cada uma recebendo R$ 1.588.715,41, totalizando R$ 79.435.770,50.

Osasco (SP): bolão de 56 cotas, com cada uma levando R$ 1.418.495,90, totalizando R$ 79.435.770,40.

Qual o valor da quina e da quadra na Mega da Virada?

É difícil ter a sorte grande para acertar os seis números da Mega da Virada 2024 e ganhar o prêmio principal, o maior prêmio da história da loteria brasileira: as chances são de 1 em 50 milhões. No entanto, aqueles que batem na trave e acertam cinco ou quatro números também têm o que comemorar, pois a loteria destina parte do valor para a quina e a quadra.

O prêmio principal, dado para quem acertar os seis números do sorteio, corresponde a 62% do valor destinado ao pagamento dos prêmios. Para a quina, a Caixa separa 19%, assim como para a quadra, que também fica com 19%. Pela maior facilidade de acertar menos números, o prêmio costuma ser muito mais dividido.

No último ano, por exemplo, os cinco ganhadores principais levaram R$ 117.778.204,25, enquanto os 1.996 vencedores da quina ficaram com R$ 70.083,58 e os 164.379 felizardos que marcaram quatro números corretos ganharam R$ 1.215,71.

Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Anos anteriores

Os dois jogos vencedores de 2021 foram os que mais arrecadaram individualmente até agora, dividindo o prêmio de R$ 378,1 milhões — cada um levou R$ 189 milhões.

Desde a estreia em 2009, três sorteios se destacaram pelos menores valores repartidos entre dois ganhadores:

2009: duas apostas dividiram R$ 144,9 milhões.

2020: duas apostas dividiram R$ 325,2 milhões.

2021: duas apostas dividiram R$ 378,1 milhões.

Por outro lado, o maior número de vencedores da Mega da Virada foi registrado em 2018, quando 52 apostas dividiram R$ 302,5 milhões. Nesse caso, cada ganhador recebeu "apenas" R$ 5,8 milhões.

Já em 2022, cinco apostas dividiram o prêmio de quase R$ 542 milhões, garantindo R$ 108,3 milhões para cada uma.