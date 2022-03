Maior companhia aérea russa é excluída do sistema global de reservas

A Sabre Corporation, empresa de tecnologia no setor de viagens, anunciou hoje, 3, que rescindiu seu contrato com a companhia russa Aeroflot, após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin.

Como consequência, a companhia, maior operadora estatal da Rússia, será excluída do sistema de distribuição global de reservas (GDS).

Isso significa que a Aeroflot não será mais exibida no sistema “usado por agências, sites e corporações do mundo todo para comprar e reservar voos”, declarou a Sabre em um anúncio no seu site.

A medida é mais uma da lista de sanções que está atingindo em cheio o setor aéreo russo, que já está sendo impactado com o fechamento do espaço aéreo por diversos países, retirada de suporte técnico para suas aeronaves e até mesmo retomada de aviões por locadoras.

“Estamos nos posicionando contra o conflito militar. Estamos cumprindo e continuaremos cumprindo as sanções impostas contra a Rússia”, declarou Sean Menke, CEO da Sabre.

Ainda segundo o comunicado: “A empresa continuará monitorando a situação em andamento e avaliará se ações adicionais seriam apropriadas, levando em consideração considerações legais e quaisquer contramedidas que possam ser implementadas em resposta.”

A retirada da Aeroflot do sistema de reservas pode prejudicar significativamente as rotas domésticas da estatal, algo essencial para a companhia, uma vez que as portas do mundo todo estão fechadas para as aeronaves russas.

