Black Friday 2023: consumidor está mais maduro e disposto a gastar mais, diz Google

O brasileiro está mais otimista para comprar na Black Friday, que será realizada no dia 24 de novembro. Uma nova pesquisa do Google mostra que 67% dos brasileiros pretendem fazer compras para a data e sete em cada dez consumidores pretendem gastar igual ou mais do que no ano anterior — aumento de 5 pontos percentuais em relação à expectativa em 2022.

De acordo com Fábio Garcia, head de negócios para varejo do Google Brasil, a data sofreu nos últimos anos com a pandemia e Copa do Mundo.

"A Black Friday passou por três anos atípicos. Para esse ano, tanto o varejo quanto os consumidores estão mais otimistas com a data", diz.

O cenário macroeconômico está mais favorável. O dólar estabilizou abaixo dos R$ 5, a inflação está desacelerando e a taxa Selic está em queda. Tudo isso anima varejistas e consumidores, explica Garcia.

Aumento do ticket médio

A pesquisa do Google revela que um a cada quatro consumidores esperam gastar mais de R$ 1.000 com compras no Black Friday.

Um dos motivos para o aumento da intenção de gastos é o crescimento do otimismo em relação ao próprio poder aquisitivo. A pesquisa mostra que 68% dos brasileiros acreditam que a própria capacidade financeira para compras vai melhorar até o final do ano — aumento de 23 pontos percentuais sobre a expectativa em 2022.

A pesquisa também indica que metade dos brasileiros que pretendem comprar na data ainda não tem varejista, marca, ou produto/modelo definido, o que abre espaço para pequenos e médios empreendedores.

"As pequenas e médias empresas costumam adiantar a comunicação de promoções aos clientes. é uma forma de se posicionar e conquistar novos clientes", diz.

Consumidor mais maduro

A jornada de consumo amadureceu. A pandemia acelerou o processo de digitalização dos clientes. Hoje, eles pesquisam mais e por mais tempo antes de realizarem uma compra na Black Friday. "O tempo de pesquisa varia de acordo com o valor do produto e sua complexidade de compra", explica Garcia.

De acordo com a pesquisa do Google, os consumidores consultam, em média, seis canais antes de executar uma compra.

"O cliente está mais exigente. A Black Friday não é só comprar barato, é sobre comprar com segurança com qualidade", diz Garcia.

A grande maioria (91%) dos brasileiros vão usar canais on-line para obter informações sobre preços, descontos e produtos.

Categorias com mais interesse

Os consumidores declaram ter mais interesse em comprar itens das categorias de calçados, eletrodomésticos, eletroportáteis, perfumes, e beleza & cuidados pessoais, cuja intenção de compra cresceu em relação ao ano passado.

2022 2023 1º Roupas e Acessórios Roupas e Acessórios 2º Celulares Calçados 3º Calçados Eletrodomésticos 4º Eletrodomésticos Celulares 5º Roupas e Calçados Esportivos Eletroportáteis 6º Informática Roupas e Calçados Esportivos 7º Eletroportáteis Perfumes 8º Alimentos Informática 9º Decoração, UD e Cameba Beleza e cuidados pessoais 10º Móveis Móveis

A pesquisa foi feita pelo Google por meio de entrevistas on-line com 1.846 brasileiros, de todas as regiões e classes sociais. As sondagens foram realizadas em julho de 2023.

Crescimento nas buscas

De acordo com o Google, as buscas pela data Black Friday no Brasil cresceram 24% nos seis primeiros meses deste ano, na comparação ao último semestre de 2022. Também cresceram as buscas pelas categorias do varejo.

Quais são as categorias que mais cresceram?

As cinco categorias que mais cresceram em número de buscas nesse mesmo período foram, em ordem:

Alimentos

Perfumaria & Cosméticos

Games

Automotivo

Livros

Quando é a Black Friday?

Tradicionalmente, a Black Friday acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro. Em 2023, a Black Friday está marcada para dia 24 de novembro.

No entanto, muitas marcas estendem o prazo de promoções para além da sexta-feira em si. Sendo assim, a semana em que acontece a Black Friday também costuma ter descontos e promoções no e-commerce e também no varejo físico.

Este ano, a semana da Black Friday começa no dia 20 de novembro. Além disso, muitos varejistas antecipam as promoções da Black Friday em uma espécie de "esquenta" para a data ou até mesmo prolongam os descontos durante todo o mês.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.