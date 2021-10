Lunelli: Moda Circular reforça compromisso com sustentabilidade

Apesar de pautas relacionadas à redução dos impactos ambientais terem ganhado espaço mais recentemente, a Lunelli – uma das maiores indústrias têxteis do Brasil –adota estratégias a favor de um planeta mais verde desde a sua fundação há 40 anos.

“Sempre estivemos focados na promoção de impactos positivos e, por consequência, na mitigação dos negativos”, conta Samuel Eichstaedt, diretor de desenvolvimento de produto da empresa.

Além dos projetos das plantas das fábricas, desenvolvidos para reduzir os efeitos negativos que sua produção causa ao meio ambiente, outras estratégias como as parcerias com fornecedores, compra de matéria-prima e escolha de processos ecoeficientes foram pautadas ao longo dos anos na busca das melhores práticas ambientais.

Agora, a empresa dá mais um passo em direção à sustentabilidade com o lançamento da linha de produtos Moda Circular.

A iniciativa envolve três marcas da companhia, Lunender, Hangar 33 e Alakazoo, com lançamento de roupas que visam o reaproveitamento de materiais que antes iriam para o lixo, transformando-os em novas matérias-primas. “São fibras que se moldam no intuito de reconhecer nosso papel na criação de um futuro melhor”, conta Eichstaedt.

Moda Circular: resíduos ganham nova vida

O mecanismo de produção das peças começa com a coleta dos descartes têxteis e a separação por cor. Depois esse material é enviado para uma empresa especializada que desfibra os retalhos, transforma essa fibra em um novo fio e, na sequência, em um novo tecido. A partir daí vem o corte, molde e confecção de uma nova peça. “Com esse processo conseguimos reaproveitar cerca de 69% dos resíduos”, destaca o executivo.

Determinada a reaproveitar ao máximo os resíduos, a Lunelli recicla até mesmo os plásticos que formam o canudo interno do rolo de malha.

“Quando estão danificados eles são moídos e transformados em novos tubetes ou sacos”. Hoje a empresa utiliza de 15% a 20% de material reciclado na fabricação do plástico de embalagens.

Lavanderia ecológica: inovação e eficiência hídrica

As peças da linha Moda Circular envolvem, ainda, o uso da lavanderia ecológica, outra estratégia voltada para a redução dos impactos ambientais.

“Antes, para lavar uma calça jeans, usávamos 100 litros de água. Hoje, com a adoção de tecnologias inovadoras, usamos apenas 250 ml. Além disso, usamos ozônio, produtos biodegradáveis, biopolimento [bactérias que ajudam na lavagem], e reutilizamos a água envolvida neste processo”, explica o diretor de desenvolvimento de produto da Lunelli.

Sustentabilidade no centro

O investimento constante em técnicas que gerem impactos positivos e, por consequência, contribuam para a redução e mitigação dos negativos tem apresentado resultados expressivos.

Em 2020, a Lunelli teve uma redução de cerca de 10% no consumo de água na unidade de beneficiamentos, em relação a 2019.

Houve, ainda, o tratamento de 79 litros de efluente por kg de malha produzida. Além disso, em 2020, na unidade de beneficiamentos, maior consumidora de energia elétrica da Lunelli, foram usados 1,63 kWh/kg de energia elétrica – 5,2% menos que em 2019.

“Buscamos processos cada vez mais ecoeficientes, como na estamparia digital, que não utiliza água. Investimos em tecnologia e inovação para agregar maior valor ao produto e, por outro lado, reduzir os impactos negativos da produção”, salienta Eichstaedt.

Florestas certificadas

Outro exemplo da determinação da Lunelli em adotar soluções mais sustentáveis é que a marca foi a primeira empresa do Brasil a usar a fibra de viscose LENZING™ ECOVERO™, cuja fabricação segue rígidos padrões ambientais que garantem uma produção ecologicamente responsável.

O executivo explica que a madeira e a celulose são de manejo sustentável e florestas certificadas, o consumo de água é 50% menor em comparação com a viscose convencional.

“Em 2006, fomos certificados pela primeira vez na ISO 14.001 de Sistema de Gestão Ambiental, um marco muito importante dentro da trajetória de sustentabilidade da Lunelli”, conclui Eichstaedt.

O amadurecimento nessa jornada, diz ele, levou a empresa a divulgar, em 2020, o primeiro Relatório de Sustentabilidade, onde estão reunidas as ações desenvolvidas com foco em três pilares: social, ambiental e econômico. “Através desse histórico traçaremos as estratégias e metas para os próximos anos, reconhecendo nosso papel na criação de um futuro melhor”, conclui o executivo.