Lucro líquido da Weg avança 26% no 3º trimestre

A Weg reportou nesta quarta-feira lucro líquido de 812,9 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 26,2% na comparação anual, guiado por uma melhora da atividade industrial e pela boa demanda nos mercados em que a companhia atua.

Aproveite a nova temporada de balanços para investir! Baixe o e-book gratuito "Indicadores de valor: como ler o balanço de uma empresa"

Tal desempenho, segundo a empresa, também foi positivamente impactado por créditos referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins.

A companhia, que atua no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, informou também que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) avançou 22,3%, para 1,14 bilhão de reais.

A margem Ebitda, porém, caiu 1 ponto percentual na base ano a ano, para 18,5%, com a empresa citando entre os fatores os desafios na cadeia de suprimentos global e consequente aumento dos custos das matérias-primas.

A receita operacional líquida cresceu 29,1%, para 6,2 bilhões de reais, com alta de 40,6% no mercado interno e de 20,3% no externo. Em dólar, a receita no mercado externo subiu 23,6%.