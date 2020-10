Lucro do Santander Brasil sobe 82,7% no terceiro trimeste

O Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de R$ 3,902 bilhões no terceiro trimestre de 2020, alta de 82,7% em relação ao trimestre anterior, informa balanço do banco publicado nesta terça-feira.

A carteira de crédito teve expansão de 3,8% na mesma base de comparação, para R$ 397,38 bilhões, enquanto o retorno (ROE) subiu para 21,2% no terceiro trimestre, de 12% nos três meses anteriores.

“Nesse trimestre destacamos a retomada da atividade comercial, resultado do engajamento dos colaboradores e de nossa rápida adaptação ao cenário atual. Dessa forma, no âmbito de riscos, registramos um crescimento da carteira de crédito, em ambas as comparações, com destaque para o avanço no varejo. Esse desempenho é acompanhado por indicadores de qualidade, em patamares controlados”, afirma o banco, no relatório.

Os ativos totais atingiram R$ 982,222 bilhões ao final de setembro de 2020, expansão de 17,1% em relação a igual trimestre do ano passado e queda de 0,6% sobre o número do trimestre anterior.

O patrimônio líquido alcançou R$ 76,766 bilhões no mesmo período. Desconsiderando o saldo do ágio, o patrimônio líquido foi de R$ 74,839 bilhões, alta de 3,3% ante o segundo trimestre.

As receitas totalizaram R$ 52,038 bilhões nos nove meses de 2020 crescimento de 5,7% em doze meses e queda de 3,1% em três meses. “Destacamos, nesse trimestre, a retomada da transacionalidade pelos clientes, impulsionando as comissões. Em paralelo, seguimos com a estratégia de trazer a industrialização para o nosso negócio, colaborando para o aumento da produtividade, e que pode ser refletida em nosso índice de eficiência, atingindo o melhor patamar histórico em nove meses”, explica o banco.