Lucro da RD dispara no 2º trimestre, com baixa base comparação

A RD, dona das redes de drogarias Raia e Drogasil, teve forte alta do lucro no segundo trimestre, refletindo forte alta das receitas sobre uma baixa base de comparação e efeitos extraordinários.

A companhia anunciou nesta terça-feira que lucro líquido de 266,4 milhões de reais no período, um salto de 342,5% ano a ano.

Em termos ajustados, o lucro somou 232 milhões de reais de abril a junho, crescimento de 276% em relação a igual etapa de 2020.

A RD citou que o faturamento no trimestre foi beneficiado pela baixa base de comparação, em função do rigoroso isolamento social no mesmo período de 2020, o mais crítico da pandemia no país. O crescimento na base mesmas lojas foi de 26,2%.

A RD ainda teve 58 milhões de reais em ganho não recorrente ligado a um processo por créditos de PIS/Cofins.

O desempenho operacional da RD medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 497,1 milhões de reais, avanço de 114% ano a ano. A margem Ebitda ajustada ficou em 8%, alta de 3,1 pontos percentuais.

A RD teve no trimestre um consumo total de caixa de 387,3 milhões de reais. A empresa fechou junho com dívida líquida ajustada de 1,33 bilhão de reais, ante 1,509 bilhão um ano antes. A dívida líquida ajustada sobre o Ebitda foi de 0,8 vez, 0,4 vez menor em 12 meses.

