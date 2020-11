Lucro da Hapvida sobe 17% e fica acima do esperado no 3º trimestre

A gestora de planos de saúde Hapvida divulgou nesta quinta-feira resultado acima do esperado no terceiro trimestre, com alta de cerca de 17% no lucro, enquanto a receita disparou mais de 60% ante mesmo período de 2019.

A companhia teve lucro líquido de 247,8 milhões de reais de julho a setembro, com o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) marcando 512,2 milhões, salto de quase 94% sobre um ano antes. A margem subiu de 20,1% para 24,1%.

Analistas, em média, esperavam lucro de 226 milhões e Ebitda de 473 milhões de reais, segundo dados da Refinitiv.

A empresa encerrou setembro com 6,4 milhões de beneficiários de planos de saúde e odonto, avanço anual de 56,9%. A rede própria mais que dobrou, para 446 pontos de atendimento, incluindo hospitais, pronto-socorros, clínicas e laboratórios, em meio às aquisições realizadas pelo grupo nos últimos meses.

A Hapvida registrou queda de 1,8 ponto percentual na sinistralidade total no trimestre, a 60,4%. As despesas com vendas e administrativas mostraram recuos em relação à receita líquida, que somou 2,13 bilhões de reais, crescimento de 61,6%.