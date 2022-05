Lindt lança chocolate 100% vegano feito de leite de aveia

A marca de chocolates Lindt anuncia o lançamento de seu primeiro chocolate 100% vegano, ou seja, sem itens de origem animal, no Brasil. O chocolate Hello Vegan é feito à base de leite de aveia, e é a nova aposta da Lindt para atingir um consumidor cada vez mais atento às novas tendências de consumo.

Trazido originalmente da Alemanha, o Hello Vegan tem em sua composição apenas itens de origem vegetal. A matéria-prima é o leite de aveia, em substituição ao leite lácteo, usado nas barras de 100 gramas nos sabores cookie (biscoito) e salted caramel (caramelo e flor de sal).

O olhar para o público vegano e vegetariano, preocupado com a composição e saudabilidade de produtos é o que baseia a novidade no portfólio, segundo a empresa. “Somos uma marca que busca constantemente a inovação e atender os desejos de nossos consumidores. Por isso, estamos trazendo para o mercado brasileiro chocolates especialmente desenvolvidos para aqueles que seguem uma dieta vegetariana ou vegana", diz Bruno Dal Forno, gerente de marca da Lindt Brasil.

A expectativa da Lindt é de que o chocolate vegano represente 15% das vendas de Lindt Excellence, linha de tabletes mais vendida da Lindt no Brasil.

Outra novidade relacionada ao novo produto está nas embalagens. As caixinhas são feitas de papel feito de grama, uma matéria-prima à base de capim seco. Além disso, Hello Vegan utiliza cacau 100% rastreável e sustentável, que faz parte do Lindt & Sprüngli Farming Program, programa da marca para a preservação do meio ambiente e sustentabilidade do processo de produção do chocolate.

A linha Hello Vegan estará no e-commerce e, a partir de 9 de maio, nas lojas Lindt nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul, Santo André, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Roque, Barueri, Campinas, Santos, Piracicaba, Jundiaí, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba, Londrina, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, Balneário Camboriú, Salvador, Recife e Fortaleza.