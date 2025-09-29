Líderes se reúnem no Simpósio do COA para discutir o momento de transformação da região

Em 16 de outubro, o Conselho das Américas vai realizar o Simpósio COA 2025 e a 30ª edição do BRAVO Business Awards no Ritz-Carlton Coconut Grove, em Miami, Flórida. Celebrando três décadas de impacto, este evento histórico vai reunir executivos de alto escalão, empreendedores, líderes de opinião e figuras empresariais regionais de todos os setores para discutir as principais questões e oportunidades que moldam a América Latina e a economia global, incluindo inovação, IA, crescimento sustentável, integração econômica regional e o futuro financeiro e tecnológico da América Latina.

São esperados mais de 500 líderes de organizações multinacionais e multilatinas, empresas de capital de risco, instituições acadêmicas, instituições multilaterais, do governo e de veículos da mídia de todas as Américas, fazendo deste um dos fóruns de negócios mais influentes da região.

“Há muito tempo, o Simpósio do COA se tornou um espaço para diálogo, soluções inspiradoras e inovação com base no progresso alcançado pela América Latina”, disse Maria Lourdes Teran, vice-presidente da AS/COA Miami e presidente do BRAVO Business Awards. “No atual clima de incerteza geopolítica e econômica, a região tem um papel crucial no cenário global. Este ano, celebramos as empresas que estão promovendo os negócios latino-americanos globalmente e apresentando a próxima geração de líderes que definirão o seu futuro.”

Com foco no tema “Impulsionando o Futuro da América Latina: Inovação, Competitividade e Integração Global”, o Simpósio, que terá duração de um dia, vai explorar importantes questões que afetam o presente e o futuro da região em uma série de painéis, apresentações, bate-papos e mesas-redondas à tarde. O simpósio reunirá um grupo único de líderes empresariais e visionários de diversos setores e regiões que estão impulsionando os negócios na América Latina. Os principais tópicos e palestrantes incluem: