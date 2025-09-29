Negócios

Líderes se reúnem no Simpósio do COA para discutir o momento de transformação da região

O evento também celebra os 30 anos do BRAVO Business Awards, que homenageia a liderança de destaque em negócios e políticas na América Latina

Simpósio COA 2025: evento reúne 500 líderes para debater o futuro econômico da América Latina. (Gort Productions)

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14h49.

Em 16 de outubro, o Conselho das Américas vai realizar o Simpósio COA 2025 e a 30ª edição do BRAVO Business Awards no Ritz-Carlton Coconut Grove, em Miami, Flórida. Celebrando três décadas de impacto, este evento histórico vai reunir executivos de alto escalão, empreendedores, líderes de opinião e figuras empresariais regionais de todos os setores para discutir as principais questões e oportunidades que moldam a América Latina e a economia global, incluindo inovação, IA, crescimento sustentável, integração econômica regional e o futuro financeiro e tecnológico da América Latina.

São esperados mais de 500 líderes de organizações multinacionais e multilatinas, empresas de capital de risco, instituições acadêmicas, instituições multilaterais, do governo e de veículos da mídia de todas as Américas, fazendo deste um dos fóruns de negócios mais influentes da região.

“Há muito tempo, o Simpósio do COA se tornou um espaço para diálogo, soluções inspiradoras e inovação com base no progresso alcançado pela América Latina”, disse Maria Lourdes Teran, vice-presidente da AS/COA Miami e presidente do BRAVO Business Awards. “No atual clima de incerteza geopolítica e econômica, a região tem um papel crucial no cenário global. Este ano, celebramos as empresas que estão promovendo os negócios latino-americanos globalmente e apresentando a próxima geração de líderes que definirão o seu futuro.”

Com foco no tema “Impulsionando o Futuro da América Latina: Inovação, Competitividade e Integração Global”, o Simpósio, que terá duração de um dia, vai explorar importantes questões que afetam o presente e o futuro da região em uma série de painéis, apresentações, bate-papos e mesas-redondas à tarde. O simpósio reunirá um grupo único de líderes empresariais e visionários de diversos setores e regiões que estão impulsionando os negócios na América Latina. Os principais tópicos e palestrantes incluem:

A oportunidade da América Latina diante do atual cenário geopolítico em transformação

  • Luiz R. Vasconcelos, Vice-presidente Sênior e Presidente, FedEx América Latina e Caribe
  • Blanca Treviño, Presidente e CEO, Softtek
  • Andres Velasco, Reitor da Escola de Políticas Públicas, London School of Economics & Political Science e ex-Ministro da Fazenda do Chile
  • Shu Nyatta, Cofundador e Sócio-Gerente, Bicycle Capital
  • Moderado por Andres Gluski, Presidente e CEO, The AES Corporation

Legado e liderança— um século de excelência latino-americana 

  • Roberto Lara, CEO, Castillo Hermanos
  • João Schmidt, CEO, Votorantim
  • Francisco Ruiz-Tagle, CEO, CMPC
  • Percy Moreira, CEO do Itaú USA e chefe do International Private Bank, Itaú
  • Moderado por Tracy Francis, Sócia Sênior e Sócia-Gerente para a América Latina, McKinsey & Company

Visão, valores e crescimento—por dentro da jornada da CMI multilatina

  • Felipe Bosch, Presidente, CMI Capital
  • Juan José Gutiérrez, Presidente, CMI Foods
  • Moderado por Jorge Becerra, Sócio Sênior Emérito e Consultor Sênior, BCG

Embraer—redefinindo o futuro da mobilidade aérea

  • Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO, Embraer
  • Moderado por Brian Winter, Editor-Chefe, Americas Quarterly

Inteligência Artificial—a oportunidade econômica de uma geração 

  • Jaime Vallés, Vice-Presidente para a Ásia-Pacífico e Japão,  Amazon Web Services (AWS)

Moldando o futuro das finanças por meio da inovação

  • Cristina Junqueira, Cofundadora e Diretora de Crescimento, Nubank
  • Moderado por Luis Alberto Moreno, Diretor-Gerente, Allen & Co e Ex-Presidente, Banco Interamericano de Desenvolvimento

Além da fronteira de fintechs da América Latina

  • Annali Duarte, Chefe de Soluções de Pagamentos Globais para a América Latina, Bank of America
  • Antonio Silveira, Vice-Presidente para o Setor Privado, CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe
  • Juan Ignacio de Lorenzo, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Distribuição de Linhas ao Consumidor, CHUBB América Latina
  • Moderado por Alejandro Anderlic, Chefe Relações Governamentais para a América Latina, Salesforce

25 anos de inovação, inclusão e impacto com o Mercado Livre 

  • Apresentado por Julio Figueroa, Chefe para a América Latina, Citi
  • Ariel Szarfsztejn, Presidente de Comércio e Novo CEO, Mercado Livre
  • Moderado por Susan Segal, Presidente e CEO, AS/COA

Da inteligência à infraestrutura: construindo uma economia pronta para IA na América Latina

  • Carlos Barrera, CEO, Atlas Renewable Energy
  • Shannon Kellogg, Vice-Presidente de Políticas Públicas, Amazon
  • John Medina, Vice-Presidente Sênior do Grupo de Projetos Globais de Financiamento de Projetos e Infraestrutura, Moody’s Ratings
  • Moderado por Antonio Silveira, Vice-Presidente para o Setor Privado, CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe

Oportunidades de integração econômica regional na América Central

  • Maria Luisa Hayem, Ministra da Economia de El Salvador
  • Manuel Tovar, Ministro do Comércio Exterior da Costa Rica
  • Hector Marroquín, Vice-Ministro da Integração e Comércio Exterior da Guatemala

Após o Simpósio, o Conselho das Américas vai homenagear um seleto grupo de empresas e indivíduos que representam a liderança visionária e o impacto transformador que definem o progresso nas Américas na 30ª edição do BRAVO Business Awards. Os homenageados deste ano vão receber os seguintes prêmios:

  • O Mercado Livre será homenageado com o Prêmio BRAVO de Empresa de uma Geração. Este prêmio reconhece os 25 anos de inovação revolucionária, liderança de impacto e geração de valor de longo prazo que fizeram do Mercado Livre um símbolo do empreendedorismo latino-americano e a empresa mais valiosa da região. O prêmio será recebido por Ariel Szarfsztejn, presidente de comércio e novo CEO da empresa.
  • Francisco Gomes Neto, presidente e da CEO da Embraer, receberá o Prêmio BRAVO de Líder Transformacional do Ano por sua liderança excepcional ao conduzir a Embraer por um período de grande transformação e expansão global. Ele posicionou com sucesso a empresa aeroespacial brasileira na vanguarda da aviação sustentável e de tecnologias avançadas de mobilidade.
  • Luiz R. Vasconcelos, presidente da FedEx América Latina e Caribe, será homenageado com o Prêmio BRAVO de Líder Dinâmico do Ano por promover a inovação, aprimorar a conectividade regional e fortalecer o impacto da FedEx no comércio, na logística e no desenvolvimento econômico nas Américas.
  • A Corporación Multi Inversiones (CMI) será homenageada com o Prêmio BRAVO de Legado Corporativo, que será recebido por Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente da CMI Foods, e Felipe Bosch Gutiérrez, presidente da CMI Capital. O prêmio reconhece a expansão em 15 países da empresa multigeracional e a promoção de seus negócios de alimentos, projetos de energia limpa e desenvolvimento sustentável em toda a América Latina e nos Estados Unidos.
