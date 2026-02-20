LG quer liderar a transformação de espaços físicos com ecossistemas conectados

A LG Electronics aproveitou a participação em mais uma edição da Integrated Systems Europe (ISE), tradicional feira dedicada à indústria de audiovisual e tecnologia, para reforçar o seu papel como uma das principais provedoras de soluções integradas para diferentes ambientes. Realizado anualmente em Barcelona, o evento reúne fabricantes, marcas, consultores e especialistas em tecnologia, funcionando como um palco que apresenta tendências em setores estratégicos do mercado, incluindo varejo, hotelaria e educação.

Para a edição de 2026, a LG apostou no conceito ‘Soluções Além das Telas’, escolhido especialmente para mostrar a integração que a marca oferece entre hardware de alta performance, plataformas proprietárias em nuvem e ferramentas de gestão orientadas por dados. Como parte da estratégia, a empresa montou um estande de 1.184 m², estruturado menos como uma vitrine de produtos e mais como uma simulação de ecossistemas operacionais completos.

O movimento ocorre em um contexto de revalorização do ambiente físico como ativo estratégico para diferentes mercados. Lojas, hotéis, escritórios e salas de aula voltaram ao centro das decisões corporativas, não apenas como pontos de operação, mas como plataformas de experiência e extensões inteligentes das soluções digitais.

Com isso, em vez de aquisições pontuais de equipamentos, o mercado corporativo passa a demandar ecossistemas inteligentes e integrados, capazes de evoluir ao longo do tempo e gerar retornos mensuráveis.

Nesse contexto, para a LG, historicamente reconhecida por sua liderança em displays, esse é o momento de ocupar o espaço de orquestradora desses novos ambientes inteligentes.

“Ao fortalecer continuamente nossas soluções de software e tecnologia, estamos bem-posicionados para manter nossa liderança no mercado global de displays comerciais, o que nos permite oferecer um valor personalizado que impulsiona o crescimento dos negócios de nossos clientes”, avalia Rodrigo Fiani, vice-presidente de Vendas da LG Electronics.

Novos padrões de inovação

O hardware segue como base desse ecossistema. Na ISE 2026, a LG apresentou a evolução da linha LG MAGNIT, baseada em tecnologia Micro LED, voltada para ambientes corporativos de grande escala, varejo premium e salas de controle. Ao lado da inovação contínua em monitores profissionais, o portfólio reforça o posicionamento tecnológico da empresa.

No entanto, o discurso estratégico desloca o foco da especificação técnica para o papel que esses equipamentos desempenham dentro de sistemas maiores. É no software que o modelo ganha profundidade.

“Este produto demonstra claramente nosso compromisso em liderar o mercado de displays comerciais, estabelecendo novos padrões por meio da inovação”, explica Fiani.

A empresa também tem ampliado o uso do LG Business Cloud como camada central de gerenciamento, integrando soluções como LG SuperSign, para gestão de conteúdo e comunicação digital; LG ConnectedCare, para monitoramento remoto e manutenção preditiva; e LG Pro:Centric, voltada à hotelaria. A proposta é reduzir a complexidade operacional e transformar a infraestrutura física em ativos inteligentes e conectados.

Na hotelaria, o Pro:Centric Cloud exemplifica essa abordagem. A plataforma permite a personalização da experiência do hóspede, comunicação segmentada e integração com serviços de streaming, tudo gerenciado via nuvem. Desenvolvida sob o conceito de privacy by design, a solução apaga automaticamente dados sensíveis no check-out, alinhando-se às exigências da LGPD no Brasil.

“A personalização é essencial na hotelaria atual, mas ela precisa caminhar lado a lado com a segurança da informação. O Pro:Centric Cloud foi projetado para entregar experiência personalizada com segurança”, afirma Leonardo Di Clemente, gerente de Information Displays da LG Brasil.

Novos modelos de receitas e impactos positivos

Mais do que eficiência, com o ganho de escala, segurança e redução de custos operacionais, abre-se espaço para novos modelos de receita. A personalização de ofertas, a comunicação direcionada e a integração com sistemas internos permitem que hotéis transformem a TV do quarto em canal ativo de relacionamento e monetização.

No varejo, a revalorização do espaço físico assume contornos ainda mais estratégicos. Com consumidores cada vez mais híbridos, a loja deixa de ser apenas ponto de transação e se consolida como ambiente de experiência e engajamento. A integração entre displays de alta definição, gestão centralizada de conteúdo e análise de dados permite campanhas dinâmicas, atualização em tempo real e comunicação personalizada por região ou perfil de público.

Ao conectar hardware e software em uma mesma arquitetura, a LG propõe transformar o ponto de venda em uma mídia proprietária da marca, gerenciada com a mesma lógica de performance aplicada ao digital. A eficiência energética também entra na equação, com produtos que gastam menos energia, mesmo com alta performance, contribuindo para metas de sustentabilidade e redução de despesas.

No ambiente corporativo, a lógica é semelhante. Salas de reunião, auditórios e centros de comando tornam-se hubs de colaboração avançada. A integração entre painéis de alta resolução, conectividade robusta e plataformas de gestão remota permite a padronização global, a redução de downtime e maior previsibilidade de custos. Para grandes organizações, isso significa governança tecnológica mais eficiente.

Na educação, o LG CreateBoard simboliza a aplicação prática da visão de inteligência integrada. Com recursos interativos e suporte a funcionalidades habilitadas por IA, o equipamento deixa de ser apenas um quadro digital e passa a integrar um sistema de aprendizagem conectado. Escolas e universidades conseguem gerenciar dispositivos remotamente, atualizar conteúdos e adaptar metodologias de ensino com maior agilidade.

A inteligência artificial, aliás, é apresentada como camada transversal a todas essas verticais. A aplicação envolve sistemas capazes de interpretar o contexto, otimizar configurações e antecipar necessidades operacionais. O objetivo é tornar o espaço físico responsivo, eficiente e orientado por dados em tempo real.

Para o mercado brasileiro, a estratégia dialoga com um momento de amadurecimento da transformação digital. Empresas que já digitalizaram processos agora buscam integração e eficiência sistêmica. Nesse cenário, a oferta da LG de um ecossistema unificado tende a reduzir a fragmentação de fornecedores e aumentar a previsibilidade operacional.