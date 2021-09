Latam tem aumento de 350% na procura por voos aos Estados Unidos

A Latam teve aumento de 350% das buscas por voos do Brasil para os Estados Unidos em apenas 24h após o país anunciar reabertura das fronteiras para estrangeiros totalmente vacinados contra a covid-19. Nesta segunda-feira, 20, os americanos prometeram o fim das restrições para os turistas no mês de novembro — bastando comprovante de imunização e teste negativo antes do embarque.

Atualmente, os Estados Unidos impedem a entrada dos estrangeiros que tenham passado pelo Brasil nas duas semanas anteriores, além de cidadãos de África do Sul, China, Índia, Irã, Reino Unido e União Europeia. Entretanto, o país não revelou quais vacinas serão permitidas (por lá, só foram aplicados os imunizantes de Jansen, Pfizer e Moderna). Por aqui, AstraZeneca e Coronavac representam 70%.

Voos internacionais

“Essa perspectiva de reabertura reforça, mais uma vez, a importância da vacinação de todos para a retomada de atividades como turismo e viagens a negócios. E também nos coloca em estado de alerta para ampliar os voos já existentes e avaliar a retomada de destinos para os quais ainda não voltamos a voar, como Orlando e Boston”, diz Diogo Elias, diretor de vendas e marketing da Latam Brasil.

Mesmo durante a pandemia, a Latam manteve a operação de rotas para os Estados Unidos — e, neste momento, há três voos semanais para Nova York e outros três para Miami, ambos de Guarulhos. E os trajetos para outros 14 destinos também foram retomados pela companhia: Assunção; Bogotá; Buenos Aires; Cancún; Cidade do México; Frankfurt; Lima; Lisboa; Madri; Montevidéu; Santiago; e Paris.