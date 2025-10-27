La Moda redefine o atacado de moda com uma gestão centrada no cliente

As temperaturas mais baixas do que o esperado no Sul e Sudeste nesta época do ano ilustram um dos grandes desafios enfrentados pelos pequenos e médios lojistas de moda que operam no modelo multimarcas. Sem o calor necessário para impulsionar as coleções primavera-verão, as vendas desaceleram e o estoque cresce — e, em um setor movido por sazonalidade, o tempo é inimigo. Peças paradas significam capital imobilizado e, inevitavelmente, liquidação à vista.

Líder nacional no atacado de moda multimarcas, o Grupo La Moda desenvolveu uma resposta inovadora a esse cenário: o Programa Multiplica, lançado em dezembro de 2023. Sob o lema “Cliente La Moda Lucra Mais”, a iniciativa oferece suporte completo em todas as etapas do ciclo da coleção — do planejamento à reposição — com o objetivo de ampliar o giro, a margem e o fluxo de caixa dos lojistas.

“Desenvolvemos uma estratégia de ganha-ganha para aumentar simultaneamente a eficiência da companhia e a performance dos nossos clientes”, explica Hugo Olivo, CEO do Grupo La Moda.

Estratégia que gera resultados

Um dos pilares do Multiplica é o reforço dos investimentos em marketing, que dobraram de patamar em 2025. “Mesmo com um cenário econômico desafiador, decidimos investir mais — e não menos — em marketing, para acelerar as vendas dos nossos parceiros e reduzir a dependência de liquidações”, complementa Olivo.

O programa também oferece vantagens financeiras e operacionais, como fluxo de caixa estendido, mark-up progressivo, programas de incentivo e brindes, além de ferramentas de gestão que fortalecem a rentabilidade do lojista.

Após seis meses, os parceiros podem girar o estoque remanescente e trocá-lo por novas peças disponíveis no portal do lojista — desde que sigam o calendário de lançamentos do grupo.

Os resultados comprovam o sucesso da iniciativa: a performance média dos lojistas participantes subiu de 83% para 96%, com adesão de 70% da base de clientes e R$ 20 milhões em giro de estoque apenas em 2025.

Formação e crescimento conjunto

Para 2026, o Multiplica ganhará novos capítulos. Entre eles, a Universidade do Lojista, plataforma de capacitação que disponibiliza mais de 100 conteúdos gratuitos, divididos em quatro trilhas: gestão, marketing, inovação e experiência do consumidor. O objetivo é fomentar o conhecimento e fortalecer o empreendedorismo no varejo de moda.

Um ecossistema que impulsiona cidades e negócios

Com sede em Criciúma (SC) e quase 40 anos de trajetória, o Grupo La Moda emprega mais de 3 mil pessoas direta e indiretamente, atendendo 4 mil pontos de venda no Brasil e no exterior.

Mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, o grupo cresceu 160% nos últimos cinco anos, movimentando R$ 1,1 bilhão em 2024 e projetando R$ 1,3 bilhão em 2025.

Atualmente, o portfólio inclui três marcas consolidadas — Lança Perfume, My Favorite e Lança Perfume EASY — além de uma unidade especializada em bolsas e calçados. Para 2026, a companhia avança para o segmento super premium com o lançamento da BO – Bruna Olivo, marca autoral inspirada na moda como expressão artística.

Parceria com o varejo independente

Presente em cidades de pequeno e médio porte, o Grupo La Moda é hoje um dos principais impulsionadores econômicos do varejo independente no país. A maioria de seus clientes opera lojas de cerca de 100 m², com faturamento mensal entre R$ 50 mil e R$ 100 mil.

“Nosso propósito é aumentar a lucratividade e a longevidade desses negócios”, afirma Olivo. “Esses lojistas enfrentam margens apertadas, custos operacionais altos e a concorrência crescente dos grandes e-commerces. A única forma de prosperar é com parceria genuína, estratégia e gestão compartilhada.”

La Moda Experience: o maior encontro fashion business do Brasil

Para fortalecer o relacionamento com os clientes, o grupo realiza anualmente o La Moda Experience (LMEXP) — evento de integração, conhecimento e relacionamento considerado o maior encontro fashion business do Brasil.

A edição de 2025 reuniu mais de mil clientes em três dias de imersão, com presenças de Sabrina Sato, Virgínia Fonseca, Carlos Ferreirinha, Rony Meisler e Maiara & Maraisa, entre outros nomes da moda e do varejo.

A próxima edição, em 2026, já está confirmada e contará com Mônica Salgado, Caito Maia, Rogério Cher, Ana Paula Siebert e show nacional de Alexandre Pires.

Resultado de gestão aplicada e foco no cliente

Em um contexto de confiança do consumidor ainda baixa e juros elevados, o desempenho do Grupo La Moda mostra que gestão eficiente, foco no cliente e parceria estratégica são os diferenciais que sustentam o crescimento — e inspiram toda a cadeia do varejo de moda no Brasil.