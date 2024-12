Kichute: o que aconteceu com a marca de tênis que bombava nos anos 80

Nada quebrado, faltando ou fora do lugar: a verdade implacável da gestão empresarial

Em artigo para a EXAME, João Kepler, um dos nomes mais reconhecidos no Brasil no tema empreendedorismo, argumenta que a desorganização na vida pessoal do empreendedor reflete no desempenho do negócio. Para ter sucesso, o empresário deve ajustar sua própria vida e liderança