Upcycling e colaborações na moda: 5 lançamentos de sneakers em dezembro

Neste mês, as marcas de tênis apresentam colaborações com artistas e entre outras marcas de moda. A New Balance e a MSFTSrep, marca de Jaden Smith, apresentam o 0.01 em duas cores inspiradas na natureza: "Sky Above", com cabedal azul texturizado, e "Earth Below", em off-white remetendo à areia das praias. Já a ASICS, após lançar um tênis em homenagem a Ayrton Senna, se une à dinamarquesa HAY para relançar o SKYHAND OG em tons de lavanda e marrom. Confira.

VEJA e nk

VEJA e nk: versão em prata do modelo VOLLEY. (Divulgação/Divulgação)

A VEJA e a nk se unem na primeira colaboração global e inédita entre as marcas, revisitando o modelo VOLLEY. A ideia por trás dessa colaboração foi inspirada na versão original do produto, combinando seu apelo vintage e criando uma versão prateada do modelo. O VOLLEY, pioneiro da VEJA, estreou em 2005, no Palais de Tokyo, em Paris, e vendeu cerca de 5 mil pares na sua primeira edição. A base do novo modelo continua sendo o estilo retrô do tênis usado por atletas do vôlei brasileiro nos anos 70.

O tênis é fabricado no Brasil, com couro ChromeFree, que tem certificação de 100% orgânico, proveniente de fazendas localizadas no Rio Grande do Sul e Uruguai. O curtimento utiliza menos corantes que nas práticas convencionais. Com isso, o material apresenta maior maleabilidade e maciez. Os cadarços são feitos em algodão 100% orgânico, oriundo de produção agroecológica, e o solado é composto por 40% de borracha nativa da Amazônia.

O VOLLEY VEJA x nk já está disponível para compra no site da VEJA e em lojas nk por todo o Brasil, com numeração do 33 ao 40, por 790 reais.

Asics

A marca dinamarquesa HAY se junta à Asics para mais uma coleção colaborativa (Divulgação/Divulgação)

A marca dinamarquesa HAY combina arte, arquitetura e moda em suas coleções, e junto à Asics, lança o segunda coleção do SKYHAND OG. Nesta nova edição da colaboração, o modelo ganha um toque contemporâneo, com a paleta de cores que inclui lavanda e marrom.

O SKYHAND OG possui tecnologia FlyteFoam na parte frontal para amortecimento leve e EVA no calcanhar. A mistura de camurça e couro na parte superior incluem detalhes dos logos das marcas no calcanhar e na língua.

“A HAY sempre busca criar produtos de qualidade para o dia a dia das pessoas, e é um grande prazer levar essa filosofia para além de casa com a ASICS, uma marca que compartilha nosso objetivo de oferecer produtos bem projetados para todos”, afirma Mette Hay, Diretora Criativa de Acessórios da HAY.

A coleção HAY x ASICS está disponível nas lojas ASICS, GUADALUPE e YOUR ID, a partir de 799,99 reais.

New Balance

New Balance e MSFTSrep: dois modelos de tênis inspirados na natureza (Divulgação/Divulgação)

A New Balance e a MSFTSrep, marca de Jaden Smith, apresentam mais uma colaboração, em nova colorway da silhueta 0.01. Em uma releitura dp clássico modelo court de cano baixo, a novidade ganha uma sola oversized, inspirada na proporção áurea da Sequência de Fibonacci.

Parte do pack “Up In the Clouds”, o MSFTSrep x New Balance 0.01 traz duas colorways do 0.01 a “Sky Above”, em azul texturizado, com acabamento no cabedal que remete às pinceladas das pinturas renascentistas; e a “Earth Below” traz uma base do tênis em off-white, inspirada nas areias quentes das praias.

“Os tênis são inspirados na natureza, mais especificamente, na praia, com a areia no chão e as nuvens no céu. É o encontro de mundos. As texturas foram inspiradas pelas pinturas renascentistas do século XVIII, de Florença, em uma colaboração que representa como a imaginação e os sonhos podem ser o motor para transformações no mundo”, diz Jaden Smith, fundador da MSFTSrep e embaixador da New Balance.

Com cabedal de material sintético e detalhes em algodão, o MSFTSrep x New Balance 0.01 traz uma língua em mesh, proporcionando respirabilidade ao tênis. Além disso, com cadarços em algodão e logo da MSFTSrep no calcanhar, o modelo é complementado também por uma palmilha personalizada e embalagem especialmente feita para a colaboração entre as marcas.

Disponível no e-commerce, na loja física da New Balance no Conjunto Nacional e também em lojas especializadas por 999,99 reais.

Converse

Converse: modelo Upcycle Chuck 70 feito a partir de tecidos reciclados (Divulgação/Divulgação)

A Converse apresenta o Upcycle Chuck 70, com revestimento feito com cobertores de crochê reciclados, tornando cada par exclusivo. Além do design inovador, o tênis mantém o conforto com o amortecimento Ortho Lite e preserva os detalhes premium característicos da linha, como a entressola brilhante, costura reforçada e o clássico patch da marca. Uma releitura única de um clássico.

Disponível nas lojas e no e-commerce por 899,90 reais.

Puma

Puma: novos visuais para os modelos de alta performance (Divulgação/Divulgação)

A PUMA apresenta os novos visuais para seus modelos de alta performance com o Deviate NITRO 3, Deviate NITRO Elite 3 e Fast-R NITRO Elite 2. A edição Marathon Series presta homenagem às maratonas mais prestigiadas do mundo (Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York), com design exclusivo inspirado em viagens, incluindo uma etiqueta semelhante à de bagagens que apresenta códigos e recordes de percurso de cada maratona.

Os modelos apresentam cabedal azul com um sistema de cadarço verde maçã e detalhes em laranja na exclusiva PWRTape da PUMA, além da faixa lateral da marca.

A edição Marathon Series já está disponível nas lojas Puma e parceiras Corra Lebre, Keep Running, Procorrer, Running Land e Velocità, a partir de 1.199,90 reais.