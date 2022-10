Sem Yeezy? Adidas encerra parceria com Kanye West após série de controversias

A Adidas AG está encerrando sua parceria com Ye após uma onda de comportamento ofensivo do rapper e designer que transformou uma marca de calçados outrora próspera em um para-raios para críticas.

A empresa esportiva alemã disse que está cortando laços com Ye, ex-Kanye West, com efeito imediato, confirmando uma história anterior da Bloomberg News. A empresa terá um impacto de até € 250 milhões (US$ 246,5 milhões) no lucro líquido no atual ano fiscal.

“Os comentários e ações recentes de Ye foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça”, disse a empresa em comunicado.

A Adidas encerrará a parceria com Ye, encerrará a produção de produtos da marca Yeezy e interromperá todos os pagamentos a Ye e suas empresas, disse.

Adidas se junta à Gap Inc. e à grife de moda Balenciaga da Kering SA para romper os laços com Ye. O rapper fez declarações controversas, incluindo postagens antissemitas nas redes sociais nas últimas semanas, e decidiu cortar os laços com seus parceiros corporativos. Ye não pôde ser encontrado imediatamente para comentar.

As ações da Adidas, já sobrecarregadas pela polêmica, caíram até 4,5% nas negociações de Frankfurt, atingindo o menor nível desde 2016.

Parceria Azedada

A decisão da Adidas segue semanas de deliberações dentro da empresa, que na última década transformou a linha Yeezy - junto com Ye - em uma marca que representa até 8% das vendas totais da Adidas, de acordo com várias estimativas de Wall. Analistas de rua.

A empresa alemã disse que é a “única proprietária de todos os direitos de design de produtos existentes, bem como cores anteriores e novas”, sob a parceria. A empresa planeja oferecer mais detalhes como parte dos resultados do terceiro trimestre em 9 de novembro.

A Adidas no início deste mês havia chamado a parceria de “uma das colaborações mais bem-sucedidas da história do nosso setor” e disse que continuaria co-gerenciando os produtos Yeezy durante sua revisão.

Esse sucesso, no entanto, veio com muita acrimônia entre os parceiros. Ye acusou a Adidas de copiar suas ideias e de administrar mal a marca, e provocou nas redes sociais o ex-presidente Kasper Rorsted. Enquanto isso, a Adidas disse que repetidamente tentou e não conseguiu resolver problemas com Ye em particular.

O rapper disse em setembro que queria negociar com a Adidas para obter royalties de 20% em todos os sapatos que ele projetou com a empresa em perpetuidade.

Ye causou mais polêmica depois disso vestindo uma camisa na semana de moda de Paris que dizia “White Lives Matter”. Mais tarde, ele foi bloqueado de suas contas no Twitter e Instagram depois de fazer repetidas observações antissemitas – observações que criaram uma crescente reação de consumidores e celebridades, com alguns pedindo às pessoas que boicotem os produtos da Adidas até que a parceria seja cancelada.

A controvérsia Ye é uma das muitas dores de cabeça para a Adidas, que busca um novo CEO para assumir o cargo em 2023. A empresa reduziu sua previsão de ganhos várias vezes este ano em meio à queda na demanda por seus sapatos e vestuário na China e sinais crescentes de economia problemas na Europa e na América do Norte.

