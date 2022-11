Kim Kardashian reavalia parceria com Balenciaga após campanha polêmica

A gigante das redes sociais e estrela de reality show americana Kim Kardashian está "reavaliando" sua relação com a marca de luxo Balenciaga, no centro da polêmica por uma campanha publicitária na qual crianças aparecem com acessórios sexuais.

Na semana passada, a casa de moda francesa, propriedade do grupo de luxo Kering, desculpou-se em sua conta no Instagram e retirou do ar várias fotos da campanha de primavera/verão 2023. Duas delas mostravam crianças pequenas segurando mochilas em forma de ursinhos de pelúcia, que usavam tiras de couro preto com tachas prateadas.

Alguns internautas destacaram que, em outra imagem da campanha, uma bolsa da colaboração Balenciaga-Adidas foi fotografada em cima de documentos impressos com trechos de uma decisão da Suprema Corte americana sobre pornografia infantil.

"Permaneci em silêncio nos últimos dias, não porque não estivesse enojada e indignada com as recentes campanhas da Balenciaga, mas porque queria uma oportunidade de falar com a equipe deles para entender por mim mesma como isso pode ter acontecido", tuitou Kim Kardashian na noite de domingo.

Mãe de quatro filhos e embaixadora da Balenciaga, a influenciadora disse estar "abalada por estas imagens perturbadoras". Ela também agradeceu pela "retirada das campanhas e (pelas) desculpas da Balenciaga".

"Em relação ao meu futuro com a Balenciaga, estou no momento reavaliando meu relacionamento com a marca, me baseando em sua disposição de aceitar a responsabilidade por algo que nunca deveria ter acontecido – e as ações que espero ver eles tomarem para proteger as crianças", acrescentou a empresária, dirigindo-se aos seus 74 milhões de seguidores.

