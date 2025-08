IA reduz tempo de contratação em 75% e vira trunfo da rede de restaurantes para expansão acelerada

A rede americana Chipotle Mexican Grill implementou, em 2024, uma plataforma de recrutamento baseada em inteligência artificial que já impacta profundamente os processos da empresa.

Batizada de “Ava Cado”, a assistente virtual foi criada pela empresa de software Paradox e é responsável por interagir com candidatos, responder dúvidas sobre a empresa, agendar entrevistas e até enviar ofertas de trabalho.

Com essa automação, o tempo médio de contratação foi reduzido em 75%, segundo o CEO da companhia, Scott Boatwright. As informações foram retiradas da matéria publicada pela CNBC Make It.

Automação como estratégia de expansão

Além da agilidade, a inteligência artificial tem se tornado peça-chave para uma estratégia ambiciosa de crescimento da rede.

A Chipotle planeja abrir mais de 300 novas unidades ainda este ano — uma média de quase uma loja por dia. De acordo com Boatwright, a velocidade nas contratações é essencial para garantir a operação de tantas inaugurações em ritmo acelerado.

A tecnologia, segundo ele, permite à empresa "manter a equipe do restaurante e garantir que tenhamos os melhores talentos disponíveis no setor".

Ava Cado atua desde a primeira etapa do recrutamento, fazendo triagens iniciais, conduzindo entrevistas prévias e fornecendo informações automatizadas sobre a cultura e o funcionamento da empresa.

Para os profissionais de RH, a IA representa um alívio na carga operacional e a chance de focar em decisões mais estratégicas.

O impacto da IA nas profissões

A adoção da inteligência artificial no setor de Recursos Humanos, embora destaque da operação da Chipotle, não é isolada. Segundo levantamento da Sociedade de Gestão de Recursos Humanos, 25% das empresas americanas já utilizam alguma ferramenta de IA para recrutamento ou outras funções de RH.

O dado sinaliza uma transformação inevitável no mercado de trabalho, onde saber lidar com tecnologias de automação deixou de ser um diferencial para se tornar uma exigência básica.

Para os profissionais — sejam eles da área de negócios, operações, marketing ou mesmo tecnologia — entender como a IA funciona e como aplicá-la pode abrir portas para novos desafios. Em contextos de grande escala, como o da Chipotle, saber usar a IA não apenas otimiza tarefas: ela cria vantagem competitiva e acelera resultados.

