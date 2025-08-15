Aos 13, ele se curou do câncer. Aos 16, entrou na faculdade. Hoje, tem um negócio de R$ 150 milhões

Na loja de produtos agrícolas dos irmãos Nei, Vicente e Geraldo, em Barbacena, Minas Gerais, um jovem de 15 anos trabalhava no balcão. Ele havia passado os primeiros anos da adolescência fazendo quimioterapia para combater a leucemia, e encontrara um trabalho que ajudaria o pai motorista e a mãe dona de casa a pagar as contas. Atrás do caixa, o jovem mineiro José Loschi não sabia era que aquele seria o primeiro capítulo de sua carreira no agronegócio.

"Foi onde aprendi o básico do mercado. Não tinha uma história de família no agro, mas ali descobri que era um campo com um enorme potencial", diz Loschi. A loja era focada em revenda de produtos agrícolas, e foi nesse ambiente que ele foi moldando seu entendimento sobre as necessidades dos produtores.

Antes de se tornar jovem aprendiz, Loschi enfrentou um dos maiores desafios da vida: a leucemia. Diagnóstico dado aos 10 anos, ele passou por mais de quatro anos de tratamento, enfrentando uma quimioterapia pesada. Hoje, aos 30 anos, após fazer acompanhamento até os 25, o mineiro se diz curado do câncer.

Esse era apenas o começo da história do jovem empreendedor. Aos 16 anos, iniciou a faculdade de Economia após passar no Enem ainda no colegial. Aos 19, prestes a se formar, começou a trajetória no Banco Mercantil.

Ali, passou de estagiário para gerente em poucos meses, assumindo uma posição de liderança aos 19 anos. Foi no banco que ele teve a chance de aprender sobre gestão, finanças e como se destacar em um mercado altamente competitivo.

No entanto, aos 24 anos, após uma carreira ascendente no banco, Loschi decidiu seguir o próprio caminho. "Não era questão de estar insatisfeito, mas de querer algo mais, algo maior", afirma.

A chegada da SRX

Foi em 2019 que Loschi decidiu dar o primeiro passo para empreender. Ele fundou a primeira empresa, uma revenda de produtos agrícolas. Não demorou muito para que a empresa ganhasse tração: segundo o mineiro, atingiu faturamento de R$ 10 milhões no segundo ano de operação.

Em 2020, criou a SRX Holdings. O grupo começou com foco em revenda de produtos agrícolas, com uma loja física que atendia tanto o setor de pecuária quanto a agricultura. Mas rapidamente foi se expandindo, entrando em novas áreas do agro, como a nutrição animal e a aplicação de tecnologia no campo.

Hoje, conta com 11 CNPJs e um portfólio diversificado. Entre as aquisições e empresas no grupo, destacam-se:

Master Nutrição Animal: a principal operação do grupo, voltada para nutrição animal, que faturou R$ 26 milhões no primeiro semestre de 2024 e já exporta para mercados internacionais, como Europa e Angola.

Revenda de produtos agrícolas: a primeira empresa do grupo, focada em insumos como sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas, que rapidamente se consolidou na região de Minas Gerais.

a primeira empresa do grupo, focada em insumos como sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas, que rapidamente se consolidou na região de Minas Gerais. Tecnologia para o agro: drones de pulverização

Armazém cerealista e armazém de café: empresas que facilitam o armazenamento e beneficiamento de grãos, como milho, soja, algodão e café, otimizando a cadeia produtiva e logística do agro brasileiro.

O que vem por aí?

A holding está expandindo as operações para incluir uma securitizadora e um fundo de investimento. O objetivo é se tornar um dos principais financiadores do produtor rural no Brasil.

Em 2024, a SRX Holdings faturou R$ 85 milhões e está projetando um crescimento significativo em 2025, com a expectativa de alcançar R$ 150 milhões. Mais de 50% desse faturamento será puxado pela Master Nutrição Animal.